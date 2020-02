Interview & Wordrap: Rollsdorf-Trainer Patrick Kreutzer steht Frage und Antwort!

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 12:55

Der USV Fliesenblitz Marco Neuhold Rollsdorf, der ab dem Sommer 2008 auch drei Jahre lang in der Gebietsliga Ost mit von der Partie war, absolviert gegenwärtig bereits die 9. Spielsaison infolge in der 1. Klasse Ost B. In diesem Zeitraum war man, mal abgesehen vom 3. Rang in der Spielzeit 11/12, weit weg von den interessanten Plätzen, die es erlauben sich mit Aufstiegsgedanken zu beschäftigen. Wie auch nach der abgelaufenen Herbst, wo letztendlich nur der 9. bzw. vorletzte Tabellenrang herausspringt. Trainer Franz Baumegger wird nun im Frühjahr von Patrick Kreutzer ersetzt. Mal sehen ob sich die Weisheit, dass neue Besen besser kehren, bewahrheitet. Verbesserungspotenzial ist bei den Rollsdorfern nach einer dürftig gespielten Hinrunde jedenfalls zur Genüge gegeben.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: USV Rollsdorf

Tabellenplatz: 9. 1. Klasse Ost B

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 9.

geschossene Tore/Heim: 2,4

bekommene Tore/Heim: 2,5

geschossene Tore/Auswärts: 1,2

bekommene Tore/Auswärts: 3,0

Fairplaybewerb: 10.

erhaltene Karten: 2 gelb-rote Karten/30 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Florian Pfandl (8 Treffer)

Trainer Patrick Kreutzer stellt sich den Fragen und dem Wordrap:

1. Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Da ich erst im Winter zur Mannschaft gestoßen bin, kann ich nur ein Urteil aus der Ferne abgeben. In Summe betrachtet wurde die Mannschaft sicher unterm Wert geschlagen. Was heißt, dass in vielen Bereichen einiges an Luft nach oben gegeben ist."

2. Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir uns in der Defensive stabilisieren. 39 Gegentreffer in 14 Begegnungen sind doch entschieden zu viel. Wichtig wird sein, dass dieser Prozess bis zum Beginn der neuen Spielzeit soweit abgeschlossen ist."

3. Ist es zu Kaderveränderungen gekommen bzw. wie ist die Vorbereitung bislang verlaufen?

"Torhüter Lukas Paar ist von Fladnitz gekommen. Abdulgader Muzib wechselte nach Mitterdorf/R. Die Mannschaft, wir waren 4 Tage auf Trainingslager im kroatischen Medulin, hat bislang drei Testspiele in den Beinen: SG Ilz II (1. Süd/1:2), Gutenberg (ULO/0:10) und Saifenboden/Pöllau II (1. Ost A/1:3)."

1. Klasse Mitte B Transferliste

4. Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Der Meister wird wohl St. Kathrein/O. oder Albersdorf/Prebuch heißen."

5. Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Wir streben eine Platzverbesserung an bzw. sollen doch deutlich mehr Punkte wie im Herbst her."

Testspiel:

Samstag, 29. Feber, 18:00 Uhr (in Feldbach)

Rollsdorf - Riegersburg (1. Süd)

Wordrap:

… GAK 1902: Zusammenhalt & Kameradschaft

… mein Lieblingskicker ist: Herbert Prohaska

… Hobbys neben Fußball: Tischtennis & Familie

… Österreich wird bei der EURO 2020: ins Viertelfinale kommen

... Ligaportal.at: sehr lesenswerte Plattform

… Salzburg oder LASK: LASK

… Sturm oder GAK: Sturm

… Videoassistent: tolle noch nicht ausgereifte Sache

... soziale Netzwerke: heutzutage nötig

… bevorzugte Musik: Rock & Pop

… Lieblingsreiseziel: Dubai

… Frauen-Fußball: macht eine gute Entwicklung

… Gänsehaut bekomme ich: wenn ich die Tochter glücklich sehe

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten