Knapp vorm Ziel: St. Kathrein/Off. fehlt noch ein Sieg zum großen Glück

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:35

USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. trug gegen USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch einen knappen 1:0-Erfolg davon. Einen packenden Auftritt legte USV St. Kathrein/Off. dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel war 1:0 für Albersdorf/Prebuch ausgegangen.

Ein Sieg fehlt dem Tabellenführer noch

St. Kathrein ging in Minute 35 in Führung. Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Das Heimteam brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Was gleichbedeutend damit war, dass die Truppe von Trainer Franz Csadil ihrem Ziel wieder ein großes Stück näher gekommen ist. Der Goldtorschütze war Bernhard Pöllabauer. Was St. Kathrein/Off. jetzt noch fehlt zum ganz großen Glück ist noch ein Sieg beim Siebten Miesenbach. Dann darf der Meistersekt geöffnet werden. Auf der Lauer liegen nach wie vor die Hirnsdorfer, die nur einen Punkt hinter dem Leader zu finden sind.

Starke Bilanz des Leaders

Nach einer tollen Saison steht USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, kurz vor deren Abschluss, mit 55 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Der Defensivverbund von USV St. Kathrein/Off. ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur zweimal gab sich St. Kathrein bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Kurz vor Saisonende belegt Albersdorf/Pr. mit 43 Punkten den dritten Tabellenplatz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kamen die Gäste auf insgesamt nur sechs Punkte und hätten somit noch einiges mehr holen können.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist USV St. Kathrein/Off. zu UFC Miesenbach, gleichzeitig begrüßt USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch FC Almenland II United auf heimischer Anlage.

Startformationen:

St. Kathrein/Off.: Leo Schweighofer (K), Christian Kogler, Bernhard Pöllabauer, Markus Nageler, Daniel Rigler, Florian Brandtner, Lukas Kreimer, Nico Marcel Sallegger, Sebastian Rainer, Markus Walcher, Philipp Kreimer

Albersdorf/Prebuch: Manuel Baier - Sebastian Posch, Uros Stojkovic, Rene Krenn, Manuel Schmallegger - Manuel Gassenburger, Christoph Schmallegger (K), Albunit Berbatovci, Norbert Seidl, Rene Gragger - Michael Simut



Sportplatz St. Kathrein/Off., 100 Zuseher, SR: Thomas Paier

© Robert Tafeit

1. Klasse Ost B: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch, 1:0 (1:0)

35 Bernhard Poellabauer 1:0