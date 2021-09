9:1 Kantersieg: St. Johann ballert sich gegen Stallhofen II zum nächsten Sieg

Details Sonntag, 19. September 2021 14:19

Die Reserve von Stallhofen kam gegen SV Union St. Johann im Saggautal mit 1:9 unter die Räder. SV St. Johann/S. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Stallhofen II einen klaren Erfolg.

Elias Gigerl und Philip Ziegler trafen je dreimal

Die Führung von St. Johann/S. stellte Simon Zirngast sicher. Der Angreifer traf vor 90 Zuschauern zum 1:0. Elias Gigerl beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (28.). Mit dem 3:0 durch Pascal Jaunegg schien die Partie bereits in der 33. Minute mit SV Union St. Johann im Saggautal einen sicheren Sieger zu haben. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Philip Ziegler auf Seiten von SV St. Johann/S. das 4:0 (45.). Nach dem souveränen Auftreten von St. Johann/S. überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Gigerl legte in der 49. Minute zum 5:0 für SV Union St. Johann im Saggautal nach. Sebastian Haas erzielte in der 53. Minute den Ehrentreffer für Stallhofen II. Ziegler gelang ein Doppelpack (55./65.), mit dem er das Ergebnis auf 7:1 hochschraubte. Mit dem Tor zum 8:1 steuerte Zirngast bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (83.).

St. Johann ist bereits seit fünf Runden ungeschlagen

Auch in der Nachspielzeit kannte SV St. Johann/S. keine Gnade. Gigerl markierte den neunten Treffer (92.). Schlussendlich setzte sich St. Johann/S. mit neun Toren durch und ließ über die gesamte Spielzeit keine Zweifel aufkommen, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. Trotz der drei Zähler machte die Krenn-Elf im Klassement keinen Boden gut. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, St. Johann/S. zu besiegen. In der Defensivabteilung von SV Stallhofen II knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Die Hintermannschaft von Stallhofen II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 35 Gegentore kassierte SV Stallhofen II im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Stallhofen II alles andere als positiv. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist SV Stallhofen II weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SV Union St. Johann im Saggautal war am Ende kein Kraut gewachsen.

1. Klasse West: SV Union St. Johann im Saggautal – SV Stallhofen II, 9:1 (4:0)

12 Simon Zirngast 1:0

28 Elias Gigerl 2:0

33 Pascal Jaunegg 3:0

45 Philip Ziegler 4:0

49 Elias Gigerl 5:0

53 Sebastian Haas 5:1

55 Philip Ziegler 6:1

65 Philip Ziegler 7:1

83 Simon Zirngast 8:1

92 Elias Gigerl 9:1

Stimme zum Spiel:

Hubert Krenn, Trainer St. Johann:

"Trotz vieler Ausfälle haben wir eine souveräne Leistung abgerufen. Die Moral und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Wir sind in jetzt in einem Lauf, den wir in den nächsten weiter fortführen wollen. Die nächsten beiden Runden sind entscheidend, es stehen zwei Derbys an. Pistorf ist ein machbarer Gegner und den Titelfavoriten St. Andrä wollen wir überraschen."

