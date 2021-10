Starker Auftritt in der Fremde: SG Hengist demontiert USV Edelschrott!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:49

Der USV Edelschrott blieb gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Die Auswärtigen ließen nur wenige Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen und entführten die drei Punkte schließlich verdient in die Heimat. Etwa 100 Zuschauer verfolgten in der Sigonit-Arena-Edelschrott eine recht einseitige Begegnung, die die Auswärtigen eindrucksvoll für sich entscheiden konnten. Bis zur Halbzeitpause erspielte man sich bereits eine komfortable 3:0-Führung.

Für das 1:0 und 2:0 war Gianluca Kassler verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (7./37.). Mit dem 3:0 durch Ammar Parlic war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Der dominante Vortrag von SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Niklas Deutschmann (55.) und Michael Schauer (64.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung für SG Hengist. Jan Glaser versenkte den Ball in der 67. Minute zum Ehrentreffer im Netz von SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring. Wolfgang Harrer verkürzte für Edelschrott später in der 79. Minute auf 2:5. Joshua Demirtas stellte schließlich in der 82. Minute den 6:2-Sieg für SG Hengist sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt USV Edelschrott den sechsten Platz in der Tabelle ein.

SG Hengist holte auswärts bisher nur fünf Zähler. SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die siebte Position vorgerückt. In den letzten fünf Partien rief SG Hengist konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring momentan auf dem Konto. Edelschrott verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

1. Klasse West: USV Raiffeisenbank Edelschrott – SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, 2:6 (0:3)

7 Gianluca Kassler 0:1

37 Gianluca Kassler 0:2

39 Ammar Parlic 0:3

55 Niklas Deutschmann 0:4

64 Michael Schauer 0:5

67 Jan Glaser 1:5

79 Wolfgang Harrer 2:5

82 Joshua Demirtas 2:6

