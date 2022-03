Dreierpack: Kladnik lässt es richtig krachen

Details Samstag, 26. März 2022 22:13

Nichts zu holen gab es für USV St. Josef bei USV Wies. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Wies löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Nach dem Hinspiel hatte sich USV Wies dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Stefan Kladnik glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Wies (8./31.). Mit der Führung für USV Wies ging es in die Kabine. In der 56. Minute brachte Nino Bretterklieber den Ball im Netz von Wies unter. In der Nachspielzeit besserte Kladnik seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen dritten Tagestreffer für USV Wies erzielte. Schlussendlich verbuchte Wies gegen St. Josef einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem souveränen Sieg gegen USV St. Josef festigte USV Wies die zweite Tabellenposition. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Wies ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich USV Wies bisher geschlagen. Wies scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Schlappe behält St. Josef den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Lage von USV St. Josef bleibt angespannt. Gegen USV Wies musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft Wies auf die Reserve von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein, St. Josef spielt tags darauf gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott.

1. Klasse West: USV Wies – USV St. Josef, 3:1 (2:0)

93 Stefan Kladnik 3:1

56 Nino Bretterklieber 2:1

31 Stefan Kladnik 2:0

8 Stefan Kladnik 1:0

by ReD