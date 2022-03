Rekordsieg: SG Hengist liest Stallhofen II die Leviten

Details Montag, 28. März 2022 10:28

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring fertigte die Zweitvertretung von SV Stallhofen am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 9:0 ab. SG Hengist ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Stallhofen II einen klaren Erfolg. Christopher Schulter, Fabio Schnabel und Christian Skoff trafen je dreimal.

Die SG Hengist feiert den höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte

In der zweiten Hälfte fielen noch sieben Tore

Ein Doppelpack von Christian Skoff führte zur 2:0 Führung für SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring (26./39.). Mit dem Vorsprung für das Heimteam ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Fabio Schnabel, der das 3:0 besorgte (49.). Mit dem 4:0 durch Skoff schien die Partie bereits in der 57. Minute mit SG Hengist einen sicheren Sieger zu haben. Die Heimmannschaft baute die Führung aber noch weiter aus, indem Christopher Schulter zwei Treffer nachlegte (64./74.). In der 79. Spielminute gelang der Martschinko-Elf der siebte Tagestreffer, abermals durch Schnabel. Der Stürmer ließ den Vorsprung für sein Team in der 81. Minute erneut anwachsen, er versenkte die Kugel zum 8:0 im Kasten. Doch einer ging noch bei dieser Partie - Schulter fixierte mit seinem dritten Tor den Endstand. Mit dem Schlusspfiff hatte SV Stallhofen II das Martyrium überstanden und war mit 0:9 geschlagen.

Hengist klettert auf Rang sieben

Das Ergebnis hatte für die SG Hengist keine Auswirkungen auf die Tabelle, die Martschinko-Truppe bleibt Achter. SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Stallhofen II ist SG Hengist weiter im Aufwind.

SV Stallhofen II steht weiterhin auf dem zehnten Platz. Der Gast musste schon 68 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Stallhofen II schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Stallhofen II ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei 1. FC Raiffeisen Pistorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Stallhofen II die Reserve von SG Schilcherland/St.Stefan ob Stainz.

Stimme zum Spiel:

Marcel Martschinko, Trainer Hengist:

"Ein 9:0 ist natürlich stark. Gratulation an meine Mannschaft. Unsere drei Tormaschinen haben zugeschlagen. Bei allem Respekt vor Stallhofen II wissen wir aber schon, dass unsere Ansprüche höher zu setzen sind als deren. Wir bleiben daher am Boden und arbeiten konzentriert der Partie in Pistorf entgegen."

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – SV Stallhofen II, 9:0 (2:0)

84 Christopher Schulter 9:0

81 Fabio Schnabel 8:0

79 Fabio Schnabel 7:0

74 Christopher Schulter 6:0

64 Christopher Schulter 5:0

57 Christian Skoff 4:0

49 Fabio Schnabel 3:0

39 Christian Skoff 2:0

26 Christian Skoff 1:0

Startformationen:

Hengist: Marcel Klug - Christoph Stoiser, Volker Thorsten Büchsenmeister, Max Feldbacher (K) - Valentin Wolinski, Josip Malinac, Marcel Horvat, Bruno Trattner - Christian Skoff, Fabio Schnabel, Christopher Schulter

Stallhofen: Philipp Fauland-Fink, Hermann Steirer, Daren Dvorak, Philipp Weiß (K), Rene Heidenhofer, Werner Fischer, Lukas Oswald, Samuel Krauser, Gerhard Jud, Daniel Schmölzer, Patrick Lesky

