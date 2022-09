Hattrick von Hutter: Und doch kein Sieg für SV Kainach

Details Montag, 12. September 2022 13:27

FC Ehrenhausen sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 4:4 hieß es am Ende. SV Kainach zog sich gegen Ehrenhausen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Aljaz Gersak sein Team in der zweiten Minute. FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tobias Macek (4.). Der dritte Streich der Gäste war Luca Vasic vorbehalten (13.). Für das 1:3 von Kainach zeichnete Enzo Eisner verantwortlich (30.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Vasic seinen zweiten Treffer nachlegte (42.).

Nach dem souveränen Auftreten von FC Ehrenhausen überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Ewald Hutter mit den Treffern (51./59./71.) zum 4:4 für SV Hütter & Partner Kainach. Mit dem Schlusspfiff beendete der Referee den schwachen zweiten Durchgang von Ehrenhausen, in dem SV Kainach sich ein Unentschieden erkämpft hatte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Kainach in der Tabelle auf Platz neun. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Der letzte Dreier liegt für SV Hütter & Partner Kainach bereits drei Spiele zurück.

Nach sechs gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensive von FC Ehrenhausen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Kainach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 28-mal schlugen die Angreifer von Ehrenhausen in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse bisher geschlagen.

Am kommenden Samstag trifft Kainach auf die Reserve von FC G&P-Enegietechnik Ligist, FC Ehrenhausen spielt tags zuvor gegen USV St. Josef.

Stimme zum Spiel:

Thomas Eisner, Trainer Kainach:

"Wir haben aus drei verlorenen Punkten einen gewonnenen gemacht. Das Unentschieden geht in Ordnung."

1. Klasse West: SV Hütter & Partner Kainach – FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse, 4:4 (1:4)

71 Ewald Hutter 4:4

59 Ewald Hutter 3:4

51 Ewald Hutter 2:4

42 Luca Vasic 1:4

30 Enzo Eisner 1:3

13 Luca Vasic 0:3

4 Tobias Macek 0:2

2 Aljaz Gersak 0:1

Startformationen:

SV Hütter & Partner Kainach: Elias Deutschmann - Daniel Rietz, Heimo Roschitz, Minel Paric, Stefan Schriebl, Philipp Steinborn - Enzo Eisner, Lukas Rompold, Ewald Hutter (K), Sebastian Haas - Daniel Bauer

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse: Ing. Florian Pronegg - Nico Smetaniuk, Dietmar Markus Schell, Aleksander Snofl, Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Timotej Snofl, Tobias Macek - Zan Zugman Hrenic, Luca Vasic

by ReD