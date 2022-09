Gnadenlose Ehrenhausener: Ligist II glückt nur der Ehrentreffer

Details Montag, 26. September 2022 21:02

FC Ehrenhausen hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und der Zweitvertretung von Ligist das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 8:1 für Ehrenhausen. FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist II einen klaren Erfolg.

FC Ehrenhausen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Resch traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Aljaz Gersak den Vorsprung der Heimmannschaft. Zan Zugman Hrenic gelang ein Doppelpack (15./39.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Das überzeugende Auftreten von Ehrenhausen fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Hrenic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (55.). Für das 6:0 und 7:0 war Luca Vasic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (68./71.). Markus Flecker erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Ligist II. Vasic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse (90.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem FC Ehrenhausen bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist II festigte Ehrenhausen den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse stets gesorgt, mehr Tore als FC Ehrenhausen (39) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West. Die Saison von Ehrenhausen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. FC Ehrenhausen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ligist II führt mit elf Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier wird FC G&P-Enegietechnik Ligist II nach unten durchgereicht.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Ligist II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Ehrenhausen kassierte insgesamt gerade einmal 1,38 Gegentreffer pro Begegnung.

Nächster Prüfstein für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ist USV Raiffeisenbank Edelschrott (Samstag, 14:00 Uhr). FC G&P-Enegietechnik Ligist II misst sich am selben Tag mit USV St. Josef (16:00 Uhr).

1. Klasse West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – FC G&P-Enegietechnik Ligist II, 8:1 (4:0)

90 Luca Vasic 8:1

72 Markus Flecker 7:1

71 Luca Vasic 7:0

68 Luca Vasic 6:0

55 Zan Zugman Hrenic 5:0

39 Zan Zugman Hrenic 4:0

15 Zan Zugman Hrenic 3:0

13 Aljaz Gersak 2:0

3 Philipp Resch 1:0