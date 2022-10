Partie gedreht: FV St. Andrä/Höch wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:18

FV St. Andrä/Höch und SV Kainach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Kainach war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Allerdings lag St. Andrä zur Pause mit 0:2 zurück.

Simon Kramberger erzielte den Siegestreffer

Besmir Dinaj brachte sein Team in der 36. Minute nach vorn. In der 38. Minute brachte David Neuhold das Netz für SV Hütter & Partner Kainach zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten - ein Zwischenresultat mit dem wohl nicht viele unter den 150 Besuchern gerechnet hatte.

Im zweiten Durchgang wurden dann die Heimischen immer stärker und Christoph Reiterer beförderte das Leder zum 1:2 von St. Andrä/Höch in die Maschen (50.). Die komfortable Halbzeitführung von SV Kainach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Miha Kokol schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. Der Gast kam nicht mehr ins Spiel zurück, Simon Kramberger brachte die Hausherren sogar in Führung (88.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte Kainach das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Wir haben heute zwei Gesichter gezeigt. Die erste Halbzeit waren wir nicht konsequent genug, im zweiten Durchgang haben wir dann gezeigt, was wir können. Gottfried Sundl, St. Andrä-Trainer

Mit 19 Punkten aus sieben Partien ist FV St. Andrä/Höch noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Das Heimteam präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von St. Andrä/Höch. FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sechs Siege und ein Unentschieden.

Mit acht gesammelten Zählern hat SV Hütter & Partner Kainach den neunten Platz im Klassement inne. Nun musste sich SV Kainach schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

FV St. Andrä/Höch wandert mit nun 19 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Kainach gegenwärtig trist aussieht.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt St. Andrä/Höch bei FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse an. In zwei Wochen trifft SV Hütter & Partner Kainach auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 15.10.2022 bei SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring antritt.

1. Klasse West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – SV Hütter & Partner Kainach, 3:2 (0:2)

88 Simon Kramberger 3:2

60 Miha Kokol 2:2

50 Christoph Reiterer 1:2

38 David Neuhold 0:2

36 Besmir Dinaj 0:1