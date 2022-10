Gnadenloser USV St. Josef: 1. FC Pistorf lässt sich überrumpeln

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:37

St. Josef erteilte 1. FC Pistorf eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. An der Favoritenstellung ließ USV St. Josef keine Zweifel aufkommen und trug gegen Pistorf einen Sieg davon.

Aziz Kanuric trug sich in der sechsten Spielminute in die Torschützenliste ein. St. Josef erzielte in der 17. Minute das 2:0. Der dritte Streich des Heimteams war Adis Mustafic vorbehalten (29.). Noch vor der Halbzeit legte Kanuric seinen zweiten Treffer nach (40.). USV St. Josef dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte 1. FC Raiffeisen Pistorf bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

10 Minuten sind gespielt, die Hausherren dominieren das Spiel - Pistorf kommt wenig aus der eigenen Hälfte raus. angi05, Ticker-Reporter

Eigentlich war 1. FC Pistorf schon geschlagen, als Daniel Barbaric das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (46.). Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieb der Gast nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten von St. Josef.

USV St. Josef mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Wer St. Josef besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte USV St. Josef. St. Josef knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte USV St. Josef fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für St. Josef, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Abstiegssorgen von Pistorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Offensive von 1. FC Raiffeisen Pistorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass 1. FC Pistorf bis jetzt erst zehn Treffer erzielte. 1. FC Pistorf überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Samstag trifft USV St. Josef auf USV Raiffeisenbank Edelschrott, Pistorf spielt tags zuvor gegen die Reserve von SG Mooskirchen/Voitsberg.

1. Klasse West: USV St. Josef – 1. FC Raiffeisen Pistorf, 5:0 (5:0)

46 Daniel Barbaric 5:0

40 Aziz Kanuric 4:0

29 Adis Mustafic 3:0

17 Michael Schoenthaler 2:0

6 Aziz Kanuric 1:0