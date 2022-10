Rasuli-Festspiele: Bärnbach/Köflach II deklassiert FC Großklein II

Details Montag, 17. Oktober 2022 19:23

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von FC Großklein und die Zweitvertretung von Bärnbach/Köflach mit dem Endstand von 3:9. SG Bärnbach/Köflach II setzte sich standesgemäß gegen Großklein II durch. Mann des Tages war Morteza Rasuli - er steuerte fünf Treffer bei!

Patrick Kiedl eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack für Bärnbach/Köflach II (7./30.). In der 35. Minute legte Morteza Rasuli zum 3:0 zugunsten der Gäste nach. Der dominante Vortrag von SG Bärnbach/Köflach II im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

In Topform präsentierte sich Rasuli, der einen lupenreinen Hattrick markierte (54./62./67.) und der Zweitvertretung von Großklein einen schweren Schlag versetzte. Marvin Jahrer (74.) und Rasuli (79.) brachten Bärnbach/Köflach II mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Jetzt hatten auch die Auswärtigen Lunte gerochen und erzielten binnen zehn Minuten drei Tore - Markus Schloffer (83.), Mike Köllinger (86.) und Paul Pechmann (94.) sorgten für die Ergebniskorrektur.

Dazwischen waren die Hausherren noch einmal erfolgreich - der neunte Streich von Bärnbach/Köflach II war Vinzenz Schober vorbehalten (92.). Am Ende fuhr Bärnbach/Köflach II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SG Bärnbach/Köflach II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Großklein II in Grund und Boden spielte.

FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SG Bärnbach/Köflach II weiter im unteren Tabellenabschnitt. Die Hintermannschaft Großkleiner steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 59 Gegentore kassierte die Heimmannschaft im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage von FC Großklein II bleibt angespannt. Gegen Bärnbach/Köflach II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SG Bärnbach/Köflach II liegt nun auf Platz vier. Die bisherige Spielzeit der Spielgemeinschaft ist weiter von Erfolg gekrönt. SG Bärnbach/Köflach II verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Am kommenden Sonntag tritt Großklein II bei SV Hütter & Partner Kainach an, während Bärnbach/Köflach II einen Tag zuvor SG SCHILCHERLAND Stainz II empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Frank Gesche, Co-Trainer Bärnbach/Köflach:

"Wir hätten eigentlich zu Null gewinnen müssen. Nichtsdestotrotz waren wir überlegen, nicht nur bei den Toren, sondern auch im Ballbesitz und haben souverän gewonnen."

1. Klasse West: FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II – SG Bärnbach/Köflach II, 3:9 (0:3)

94 Paul Pechmann 3:9

92 Vinzenz Schober 2:9

86 Mike Lukas Koellinger 2:8

83 Markus Schloffer 1:8

79 Morteza Rasuli 0:8

74 Marvin Jahrer 0:7

67 Morteza Rasuli 0:6

62 Morteza Rasuli 0:5

54 Morteza Rasuli 0:4

35 Morteza Rasuli 0:3

30 Patrick Kiedl 0:2

7 Patrick Kiedl 0:1

Startformation:

FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II: Luis Moser - Philip Mandl, Patrick Gailberger, Michael Rat (K) - Markus Schloffer, Samvel Tatulyan, Julian Lampl, Paul Pechmann, Josua Haußmann - Niklas Treissmann, Pascal Ramschak

Köflach: Josef Egger, Patrick Kiedl, Lukas Rabitsch, Marvin Jahrer, Johannes Gallaun, Morteza Rasuli, Alexander Laschat, Stefan Hiebl, Christoph Laschat, Markus Reinbacher, Jonas Herler (K)

by René Dretnik