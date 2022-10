2:0-Heimsieg: FC Ehrenhausen gut in Form

Details Montag, 24. Oktober 2022 20:16

Bei FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse holte sich SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring eine 0:2-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Ehrenhausen wurde der Favoritenrolle gerecht.

In den ersten 25 Minuten plätscherte die Partie so dahin, den 90 Besuchern wurden kaum sehenswerte Aktionen geboten. Zan Zugman Hrenic brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn und sorgte für die 1:0 Führung der Hausherren. Somit hatte Ehrenhausen zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Philipp Resch erhöhte für den Gastgeber mit einem Traumtor aus 30 Metern auf 2:0 (80.). Schließlich sprang für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse gegen SG Hengist ein verdienter Dreier heraus.

Tooooorrr!!!! für Ehrenhausen Resch mit einem Weitschuss aus 35 Metern und der Ball geht über den Hengist Schlussmann ins Tor!!! Traumtor!!!!!!!!! LauXins, Ticker-Reporter

FC Ehrenhausen konnte sich gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Erfolgsgarant von Ehrenhausen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Ehrenhausen nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Sieben Spiele ist es her, dass Ehrenhausen zuletzt eine Niederlage kassierte.

SG Hengist führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring die Reserve von FC G&P-Enegietechnik Ligist.

Stimme zum Spiel:

Jean Lacle,Trainer Ehrenhausen:

"Es war eine schwere Partie. Trotzdem haben die Jungs ihre Sache gut gemacht und die drei Punkte zuhause gelassen."

1. Klasse West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, 2:0 (1:0)

80 Philipp Resch 2:0

30 Zan Zugman Hrenic 1:0

Startformationen:

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse: Ing. Florian Pronegg - Nico Smetaniuk, Dietmar Markus Schell, Aljaz Gersak, Matthias Prutsch, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Timotej Snofl, Aleksander Snofl - Zan Zugman Hrenic, Luca Vasic

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II: Florian August Winter, Florijan Jezovita, Christian Skoff, Valentin Wolinski, Felix Müller, Christoph Stoiser, Alexander Kerschbaumer, Florian Gruber, Max Feldbacher (K), Mario Sommer, Michael Zach

by ReD