Lehrstunde für 1. FC Pistorf

Details Montag, 27. März 2023 23:36

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. FC Ehrenhausen setzte sich standesgemäß gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf durch. Im Hinspiel hatte Ehrenhausen keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Spitzenreiter bereits in Front. Zan Zugman Hrenic markierte in der dritten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Philipp Resch (10.). Mit dem 3:0 von Aleksander Snofl für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Hrenic seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). FC Ehrenhausen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Durch Treffer von Tomaz Kidric (47.), Resch (57.) und Hrenic (57.) zog Ehrenhausen uneinholbar davon. Den Vorsprung von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ließ Aljaz Gersak in der 80. Minute anwachsen. Luca Vasic besorgte in der Schlussphase schließlich den neunten Treffer für FC Ehrenhausen (88.). Schlussendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und das Debakel von 1. FC Pistorf war perfekt.

Der Zu-null-Sieg lässt Ehrenhausen passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. An der Abwehr von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste FC Ehrenhausen bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz von Ehrenhausen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse lediglich eine Niederlage ein. Neun Spiele ist es her, dass FC Ehrenhausen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Ehrenhausen setzte es eine neuerliche Pleite, womit Pistorf im Klassement weiter abrutschte. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von 1. FC Raiffeisen Pistorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 48 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte 1. FC Pistorf bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen.

FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Reserve von SG Mooskirchen/Voitsberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Pistorf die Zweitvertretung von FC G&P-Enegietechnik Ligist.

1. Klasse West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – 1. FC Raiffeisen Pistorf, 9:0 (4:0)

88 Luca Vasic 9:0

80 Aljaz Gersak 8:0

57 Zan Zugman Hrenic 7:0

57 Philipp Resch 6:0

47 Tomaz Kidric 5:0

44 Zan Zugman Hrenic 4:0

29 Aleksander Snofl 3:0

10 Philipp Resch 2:0

3 Zan Zugman Hrenic 1:0

