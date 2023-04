Hemmer trifft bei Sieg von Edelschrott in beide Tore

Details Montag, 03. April 2023 21:13

Die Zweitvertretung von SG Schilcherland Stainz hat den Start ins neue Fußballjahr nach 14 Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:5-Niederlage gegen USV Edelschrott verdaut werden. Edelschrott ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Der Gast war im Hinspiel gegen Schilcherland Stainz II in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 9:1-Sieg eingefahren.

Vor 1.500 Zuschauern stellte Kevin Franz Gussmagg das 1:0 für USV Raiffeisenbank Edelschrott sicher (14.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. USV Edelschrott baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Michael Hemmer beförderte den Ball in der 49. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Edelschrott auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Gussmagg schien die Partie bereits in der 55. Minute mit USV Raiffeisenbank Edelschrott einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Michael Murg für USV Edelschrott war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). Hemmer erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für SG SCHILCHERLAND Stainz II. Wolfgang Harrer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Edelschrott (74.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte USV Raiffeisenbank Edelschrott einen dreifachen Punktgewinn gegen SG Schilcherland Stainz II.

Schilcherland Stainz II ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Tabellenletzten ist deutlich zu hoch. 82 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West fing sich bislang mehr Tore ein.

USV Edelschrott stabilisiert nach dem Erfolg über SG SCHILCHERLAND Stainz II die eigene Position im Klassement. In der Defensive von Edelschrott griffen die Räder ineinander, sodass USV Raiffeisenbank Edelschrott im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die bisherige Spielzeit von USV Edelschrott ist weiter von Erfolg gekrönt. Edelschrott verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von USV Raiffeisenbank Edelschrott konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mehr als fünf Tore pro Spiel musste SG Schilcherland Stainz II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: USV Edelschrott kassierte insgesamt gerade einmal 0,93 Gegentreffer pro Begegnung.

Am kommenden Samstag trifft Schilcherland Stainz II auf FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, Edelschrott spielt am selben Tag gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf.

1. Klasse West: SG SCHILCHERLAND Stainz II – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 1:5 (0:1)

74 Wolfgang Harrer 1:5

66 Michael Hemmer 1:4

57 Michael Murg 0:4

55 Kevin Franz Gussmagg 0:3

49 Eigentor durch Michael Hemmer 0:2

14 Kevin Franz Gussmagg 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei