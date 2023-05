SG Schilcherland Stainz II verliert hoch gegen St. Josef

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:17

St. Josef erteilte der Reserve von SG Schilcherland Stainz eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. USV St. Josef setzte sich standesgemäß gegen Schilcherland Stainz II durch. Im Hinspiel wurde SG SCHILCHERLAND Stainz II mit 1:9 abgeschossen.

Josip Segedi brachte St. Josef in der 20. Minute in Front. Haris Mekic war zur Stelle und markierte das 2:0 der Gäste (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der dritte Streich von USV St. Josef war Aziz Kanuric vorbehalten (60.). Daniel Barbaric überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für St. Josef (74.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Martin Jovic für einen Treffer sorgte (91.). USV St. Josef überrannte SG Schilcherland Stainz II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit 101 Gegentreffern hat Schilcherland Stainz II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 16 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 5,61 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr SG SCHILCHERLAND Stainz II bisher ein. Nach der klaren Pleite gegen St. Josef steht SG Schilcherland Stainz II mit dem Rücken zur Wand. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Schilcherland Stainz II hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

USV St. Josef holte auswärts bisher nur 14 Zähler. Die Trendkurve von St. Josef geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SG SCHILCHERLAND Stainz II hält USV St. Josef auch in der Tabelle gut im Rennen. In der Defensive von St. Josef griffen die Räder ineinander, sodass USV St. Josef im bisherigen Saisonverlauf erst 16-mal einen Gegentreffer einsteckte. St. Josef sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte USV St. Josef seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am Freitag, den 12.05.2023, tritt SG Schilcherland Stainz II bei 1. FC Raiffeisen Pistorf an (19:30 Uhr), einen Tag später (17:00 Uhr) genießt St. Josef Heimrecht gegen die Zweitvertretung von FC G&P-Enegietechnik Ligist.

1. Klasse West: SG SCHILCHERLAND Stainz II – USV St. Josef, 0:5 (0:2)

91 Martin Jovic 0:5

74 Daniel Barbaric 0:4

60 Aziz Kanuric 0:3

39 Haris Mekic 0:2

20 Josip Segedi 0:1

