Klare Angelegenheit: SV Kainach weist USV Edelschrott in die Schranken

Details Montag, 08. Mai 2023 19:47

Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag USV Raiffeisenbank Edelschrott am vergangenen Samstag gegen SV Hütter & Partner Kainach. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Kainach beugen mussten. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von USV Edelschrott gegangen.

Sebastian Haas brachte Kainach in der 24. Minute in Front. Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (28.) markierte Besmir Dinaj wenig später seinen zweiten Treffer (34.). Edelschrott ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV Hütter & Partner Kainach. Enzo Eisner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Kainach (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Kainach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott.

Heute ist ein rabenschwarzer Tag für Edelschrott Viscausv, Ticker-Reporter

Trotz der überraschenden Pleite bleibt USV Edelschrott in der Tabelle stabil. Elf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Edelschrott kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den dritten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

SV Hütter & Partner Kainach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte SV Kainach auf die achte Position der 1. Klasse West vor. Kainach verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über USV Raiffeisenbank Edelschrott ist SV Hütter & Partner Kainach weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für USV Edelschrott ist FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse (Samstag, 17:00 Uhr). SV Kainach misst sich am selben Tag mit FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch (16:30 Uhr).

1. Klasse West: USV Raiffeisenbank Edelschrott – SV Hütter & Partner Kainach, 0:4 (0:3)

89 Enzo Eisner 0:4

34 Besmir Dinaj 0:3

28 Besmir Dinaj 0:2

24 Sebastian Haas 0:1

Aufstellungen:

USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott: Bernhard Gabriel Sorger (72. Marek) - Jan Glaser (K) (62. Schmölzer) - Wolfgang Harrer, Reinhard Gugl, Daniel Greinix (72. Edler), Stefan Kollegger, Rikardo Panic (72. Huberts), Casian-Constantin Gavaneanu, Thomas Alexander Kainz - Peter Szabo, Stefan Dirnberger (62. Kohlbacher)

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand (HZ Kokelj), Daniel Rietz, Sebastian Haas, Stefan Schriebl (67. Wölkard)- Enzo Eisner, Lukas Rompold (67. Neuhold), Ewald Hutter (K), Heimo Roschitz - Simon Strauß, Besmir Dinaj (54. Bauer)

by ReD

