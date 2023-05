Meisterliche Darbietung: FC Ehrenhausen rupft Ligist II

Details Samstag, 06. Mai 2023 22:16

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von Ligist und FC Ehrenhausen mit dem Endstand von 0:6. Ehrenhausen setzte sich standesgemäß gegen FC G&P-Enegietechnik Ligist II durch. Das Hinspiel war eine Demonstration von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse gewesen, als man die Partie mit 8:1 für sich entschieden hatte.

Ein Doppelpack brachte den Tabellenprimus in eine komfortable Position: Timotej Snofl war gleich zweimal zur Stelle (9./19.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Philipp Resch, als er das 3:0 für die Gäste besorgte (34.). Ligist II ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Ehrenhausen. In der 55. Minute legte Resch zum 4:0 zugunsten von Ehrenhausen nach. Aleksander Snofl schraubte das Ergebnis in der 58. Minute mit dem 5:0 für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse in die Höhe. Der Treffer von Markus Kogler in der 71. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr FC Ehrenhausen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

FC G&P-Enegietechnik Ligist II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Heimteams sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Ligist II in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC G&P-Enegietechnik Ligist II alles andere als positiv.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Ehrenhausen 45 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse stets gesorgt, mehr Tore als FC Ehrenhausen (73) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West.

Ligist II kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Ehrenhausen dagegen schon 45 Punkte auf dem Konto hat.

Während FC G&P-Enegietechnik Ligist II am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei USV St. Josef gastiert, duelliert sich FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse zeitgleich mit USV Raiffeisenbank Edelschrott.

1. Klasse West: FC G&P-Enegietechnik Ligist II – FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse, 0:6 (0:3)

71 Markus Kogler 0:6

58 Aleksander Snofl 0:5

55 Philipp Resch 0:4

34 Philipp Resch 0:3

19 Timotej Snofl 0:2

9 Timotej Snofl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei