St. Josef seit neun Spielen ohne Pleite – Krise von 1. FC Pistorf geht weiter

Details Montag, 22. Mai 2023 21:25

St. Josef kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. USV St. Josef setzte sich standesgemäß gegen 1. FC Pistorf durch. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Pistorf geendet.

Zur Halbzeit stand es nur 0:2

Für den Führungstreffer von St. Josef zeichnete Josip Segedi verantwortlich (24.). Daniel Barbaric schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (33.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Jure Srnec schien die Partie bereits in der 59. Minute mit USV St. Josef einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 von St. Josef sorgte Segedi, der in Minute 66 zur Stelle war. Nedim Hadzic gelang ein Doppelpack (68./70.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Adnan Ribo (90.) und Segedi (91.) brachten USV St. Josef mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. St. Josef überrannte 1. FC Raiffeisen Pistorf förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Riesen Chance für die Gäste die Führung weiter auszubauen, jedoch scheitern sie an der gegnerischen Abwehr die in letzter Sekunde zur Ecke klärt. angi05, Ticker-Reporter

1. FC Pistorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. 22:71 – das Torverhältnis von Pistorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. 1. FC Raiffeisen Pistorf musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da 1. FC Pistorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nachdem USV St. Josef die Hinserie auf Platz sechs abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt St. Josef aktuell den ersten Rang. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Pistorf festigte USV St. Josef den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von St. Josef ist die funktionierende Defensive, die erst 16 Gegentreffer hinnehmen musste. USV St. Josef verbuchte insgesamt zwölf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

1. FC Raiffeisen Pistorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet St. Josef derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Donnerstag tritt 1. FC Pistorf bei der Zweitvertretung von SG Mooskirchen/Voitsberg an, während USV St. Josef zwei Tage später USV Raiffeisenbank Edelschrott empfängt.

1. Klasse West: 1. FC Raiffeisen Pistorf – USV St. Josef, 0:8 (0:2)

91 Josip Segedi 0:8

90 Adnan Ribo 0:7

70 Nedim Hadzic 0:6

68 Nedim Hadzic 0:5

66 Josip Segedi 0:4

59 Jure Srnec 0:3

33 Daniel Barbaric 0:2

24 Josip Segedi 0:1

