SV St. Johann/S. biegt Voitsbergs Zweitbesetzung und schießt sich auf's Stockerl

1. Klasse West: Am Freitag empfing der SV St. Johann im Saggautal den ASK Voitsberg II. Die Hausherren galten bei Ligakennern als Favorit und wurden dieser Rolle gerecht. Mit dem 5:2 Erfolg schoss sich die Zirngast-Truppe auf den dritten Tabellenplatz. Bereits im Hinspiel konnte St. Johann überzeugen, damals gewann man in Voitsberg mit 2:6.

Überlegene Hausherren müssen späten Gegentreffer hinnehmen

Den rund 70 Zusehern am Sportplatz in St. Johann wurde von Beginn an ein tolles Spiel geboten - Offensiv-Szenen von der ersten Sekunde an. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Netz ein erstes Mal zappeln sollte. Ziga Pecnik im Dress der Heimischen stellte früh auf 1:0 (7.). In Folge kamen die Gäste bei einer Eckball-Serie zu gefährlichen Chancen, doch das Leder wollte nicht über die Linie. Nach 20 Minuten netzte Marcel Strohmaier eiskalt zum 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Voitsberg musste sich davon erstmal erholen und versuchte über Konter gefährlich zu werden. Als alle mit einem 2:0 Pausenstand rechneten, war es Leon Kuss der zum "psychologisch perfekten Zeitpunkt" zum Anschluss traf (45.). Danach schickte der Unparteiische Wagner Alois die Teams in die Kabinen.

Spät aber doch - St. Johann macht den Deckel drauf

Das schnelle Tempo der ersten Hälfte verflachte im Laufe der zweiten Halbzeit. Doch der Favorit setzte gekonnt Nadelstiche und kam zum Erfolg - Christian Heibl ließ die Heimfans jubeln (61.). Doch die solide Führung bröckelte umgehend wieder, Maximilian Franz Grillitsch machte die Partie mit dem 3:2 Anschlusstreffer wieder heiß (65.). St. Johann konzentrierte sich in Folge auf das Verteidigen und lauerte auf Kontersituationen, Voitsberg versuchte den Ausgleich zu erzwingen. Die Entscheidung fiel dann durch den Doppeltorschützen Pecnik, der spät zum 4:2 traf (88.). In der Nachspielzeit wurde der Sieg dann noch höher, Florian Sekolovnik stellte den 5:2 Endstand her (94.). Somit feierte St. Johann einen soliden Heimerfolg und darf sich über Platz drei freuen.



Der errungene dritte Platz soll bereits am Dienstag (19.15 Uhr) verteidigt werden, dort gastiert St. Johann nämlich beim FC Ligist II, ein direkter Konkurrent.



Voitsberg II empfängt am Freitag (19 Uhr) die SG Bärnbach/Köflach II zum kleinen Derby und zum Tabellenkeller-Duell.

Aufstellungen:

SV Union St. Johann/S.: Usman Ustylgov - Jürgen Scharz (K), Marcel Strohmaier, Elias Marx - Elias Gigerl, Christian Heibl, Johannes Haring, Joze Hudernik, Marcel Strohmaier, Florian Hartinger, Ziga Pecnik -



Ersatzspieler: Byron Vera Quintana, Julian Lampl, Florian Sekolovnik, Rene Hierzmann, Rok Vezonik



Trainer: Sebastian Zirngast