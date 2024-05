Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer

Details Dienstag, 30. April 2024 07:11

Gegen die Reserve von SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein holte sich die Zweitvertretung von FC HG Haustechnik Ligist eine 1:4-Schlappe ab.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte 1. FC Leibnitz / FC Großklein II den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war 6:2 zugunsten von Ligist II ausgegangen.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 70 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Maik Watz war es, der in der ersten Minute zur Stelle war. In Minute 35 gelang FC HG Haustechnik Ligist II der Ausgleich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Watz brachte Ligist II per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 54. und 73. Minute vollstreckte. Marius Urschler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein II (89.). Schließlich sprang für die Heimmannschaft gegen FC HG Haustechnik Ligist II ein Dreier heraus.

1. FC Leibnitz / FC Großklein II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz. 1. FC Leibnitz / FC Großklein II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Seit fünf Begegnungen hat SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Durch diese Niederlage fällt Ligist II in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von FC HG Haustechnik Ligist II bleibt angespannt. Gegen 1. FC Leibnitz / FC Großklein II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein II bei 1. FC Raiffeisen Pistorf an. Als Nächstes steht Ligist II SV Union St. Johann im Saggautal gegenüber (Dienstag, 19:15 Uhr).

1. Klasse West: SG 1. FC Leibnitz / FC Großklein II – FC HG Haustechnik Ligist II, 4:1 (1:1)

89 Marius Urschler 4:1

73 Maik Watz 3:1

54 Maik Watz 2:1

35 Dominic Scheiber 1:1

1 Maik Watz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.