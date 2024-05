Spektakuläres Torfestival: Leibnitz/Großklein II triumphiert über den 1. FC Pistorf

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:10

In einem mitreißenden Fußballmatch, das sich durch seine hohe Intensität und zahlreiche Tore auszeichnete, setzte sich die Gastmannschaft 1. FC Leibnitz / FC Großklein II mit einem 6:4 gegen den 1. FC Raiffeisen Pistorf durch. Von Anfang bis Ende bot das Spiel unter leichtem Regen und nasskalten Bedingungen alles, was das Fußballherz begehrt: spannende Wendungen, brillante Tore und eine packende Atmosphäre.

Ein ausgeglichener Start mit überraschenden Wendungen

Der 1. FC Pistorf legte stark los und erzielte bereits in der 17. Minute durch einen Kopfball von David Stelzl das 1:0, was den Heimfans früh im Spiel Grund zur Freude gab. Trotz anfänglicher Dominanz der Heimmannschaft und einer Dreifachchance in der 25. Minute, fand der 1. FC Leibnitz / FC Großklein II zurück ins Spiel und glich in der 39. Minute durch Philipp Pickl, unterstützt von einem unglücklichen Eigentor, zum 1:1 aus. Der erste Durchgang endete mit einem ausgeglichenen Spielstand, der die Spannung für die zweite Halbzeit hochhielt.

Ein Torfeuerwerk in der zweiten Halbzeit

Kurz nach der Pause drehte die Gastmannschaft auf. Matthias Josef Hafner sorgte mit einem weiteren Eigentor in der 49. Minute für die 1:2 Führung. Doch 1. FC Pistorf antwortete prompt und glich nur wenige Minuten später, in der 46. Minute, durch Artavazt Avetisyan zum 2:2 aus. Das Hin und Her setzte sich fort, als Mario Pöltl für Leibnitz / Großklein II in der 53. Minute das 2:3 und in der 55. Minute Patrick Habith durch einen Elfmeter das 2:4 markierte. Der 1. FC Pistorf gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. David Stelzl verkürzte in der 76. Minute per Elfmeter auf 3:4, bevor Stefan Lanzl in der 85. Minute ebenfalls vom Elfmeterpunkt das 4:5 erzielte. Doch es war Artavazt Avetisyan, der mit einem spektakulären Freistoß in der 87. Minute den Endstand von 4:6 für den 1. FC Leibnitz / FC Großklein II festlegte.

Das Match endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem Sieg für die Gäste, die ihre Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellten und letztendlich das torreiche Spiel für sich entscheiden konnten. Beide Teams lieferten eine beeindruckende Vorstellung ab, die den Fans zahlreiche unvergessliche Momente bescherte.

Stimmen zum Spiel:

Reinhold Wutte, sportlicher Leiter Leibnitz/Großklein II:

"Ein tolles Spiel für die Zuschauer. Es fielen viele Tore, es kam zu einer Elfmeterorgie. Im Endeffekt war der Sieg für unsere Jungs verdient!"

1. Klasse West: Pistorf : 1. FC Leibnitz / FC Großklein II - 4:6 (1:1)

87 Artavazt Avetisyan 4:6

85 Stefan Lanzl 4:5

83 Mario Pöltl 3:5

76 David Stelzl 3:4

55 Patrick Habith 2:4

53 Mario Pöltl 2:3

49 Eigentor durch Matthias Josef Hafner 2:2

46 Artavazt Avetisyan 1:2

39 Eigentor durch Philipp Pickl 1:1

17 Philipp Pickl 1:0

by ReD

Foto: Reinhold Wutte

