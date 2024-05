Spannung pur: SVU St. Stefan/St. sichert sich knappen Sieg gegen USV Edelschrott

Details Samstag, 04. Mai 2024 19:58

Am Freitagabend erlebten die Fans ein aufregendes Spiel zwischen dem SVU St. Stefan/St. und dem USV Edelschrott, das mit einem knappen 3:2-Endstand zugunsten der Heimmannschaft endete. Die Begegnung hielt, was sie versprach: ein Wechselbad der Gefühle, spektakuläre Tore und eine Schlussphase, die an Spannung kaum zu überbieten war.

Nicht mehr lange, dann kann St. Stefan den Meistersekt einkühlen.

Ausgeglichener Beginn mit früher Führung für SVU St. Stefan/St.

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Teams. Schon in der 3. Minute gab es den ersten vielversprechenden Schuss von Jan Orend, der allerdings sein Ziel verfehlte. Trotz eines anfänglich ausgeglichenen Spiels gelang es dem SVU St. Stefan/St., in der 27. Minute in Führung zu gehen. Der zuvor gescheiterte Orend war es, der nach einem starken Distanzschuss den Ball flach unter dem Torhüter hindurch im Netz versenkte und das 1:0 markierte. Die Heimmannschaft zeigte sich weiterhin offensiv, was unter anderem ein Schuss von Kevin Herunter in der 38. Minute unterstrich, der jedoch nur die Stange traf.

USV Edelschrott kämpft sich zurück - Spiel auf Messers Schneide

Die Gäste aus Edelschrott ließen sich durch den Rückstand nicht entmutigen und starteten furios in die zweite Halbzeit. Gleich zu Beginn, in der 47. Minute, gelang Kevin Franz Gussmagg der Ausgleichstreffer. Mit einem präzisen Schuss vom 16er ins linke Kreuzeck ließ er dem Torhüter keine Chance. Nur fünf Minuten später, in der 52. Minute, drehten die Gäste sogar kurzzeitig das Spiel. Ein Eckball fand den Weg zu Ognjen Vukovic, der den Ball sicher im Netz unterbrachte und damit für das zwischenzeitliche 1:2 sorgte. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Bereits in der 51. Minute hatte SVU St. Stefan/St. durch Manuel Konrad den Ausgleich zum 2:2 erzielt, indem er den gegnerischen Torhüter mit einem geschickten Lupfer überwand. In einer Phase, in der das Spiel hätte kippen können, zeigte Manuel Konrad von SVU St. Stefan/St. erneut seine Klasse. In der 59. Minute traf er nach einer Flanke von rechts zum zweiten Mal und brachte sein Team mit 3:2 in Führung.

Die euphorischen Heimfans waren im wahrsten Sinne des Wortes der 12. Mann

Das Spiel neigte sich dem Ende zu, und trotz einer roten Karte für Manuel Konrad in der 67. Minute - hier scheideten sich die Geister, denn für manche im Stadion war sie sehr fragwürdig, konnte SVU St. Stefan/St. den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Nach 91 Minuten, inklusive einer Minute Nachspielzeit, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 3:2-Sieg für SVU St. Stefan/St. gegen einen starken Gegner aus Edelschrott.

Stimme zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan:

zum Spiel...

"Es war wie erwartet ein Spitzenspiel, mit dem besseren Ende für uns.Das Spiel hatte so ziemlich alles, was man sich als neutraler Fan wünschen konnte!"

zu den nächsten Spielen...

"Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen. Die Tür zur Meisterschaft ist nun weit offen, gewonnen ist jedoch noch Nichts. Schon am Mittwoch erwarten wir mit den Roman Panthers, eine klasse junge Mannschaft! Wir wollen natürlich ungeschlagen bleiben."

zu seinem Team...

"Zu guter letzt ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, der Druck , den wir uns auch selbt auferlegen, ist bei jedem Spiel gross. „Müssen“ gibts im Fussball nicht, deshalb bin ich sehr froh über die bisherige Performance und wie immer schauen wir weiter von Spiel zu Spiel."

1. Klasse West: St. Stefan : Edelschrott - 3:2 (1:0)

59 Manuel Konrad 3:2

52 Manuel Konrad 2:2

51 Ognjen Vukovic 1:2

47 Kevin Franz Gussmagg 1:1

27 Jan Orend 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.