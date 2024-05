Spektakuläres Unentschieden: SG Hengist und USV St. Josef trennen sich 3:3

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:00

Ein Fußballfest der besonderen Art erlebten die Zuschauer am Sonntagvormittag beim Aufeinandertreffen von SG Hengist und USV St. Josef. In einem Spiel, das reich an Toren, Wendungen und packenden Momenten war, teilten sich die beiden Mannschaften am Ende die Punkte. Ein frühes Tor von SG Hengist setzte den Ton für ein hochdramatisches Match, das erst in den letzten Minuten seine endgültige Wendung nahm und mit einem 3:3-Unentschieden endete.

Ein Spiel der ständigen Überraschungen

Die Partie begann furios, als SG Hengist durch Max Karl Öhlschläger bereits in der 3. Minute in Führung ging. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel eine erste Richtung, aber USV St. Josef zeigte sich unbeeindruckt. Mit einem Doppelschlag durch Josip Segedi in der 24. Minute und Daniel Barbaric kurz vor der Halbzeitpause drehten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:2-Vorsprung für USV St. Josef, was die Spannung für die zweite Hälfte deutlich erhöhte.

Nach der Pause kam SG Hengist mit erneuerter Energie auf den Platz. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich, der schließlich in der 61. Minute durch Manuel Kratzer fiel. Mit diesem Tor zum 2:2 waren alle Weichen für eine spannende Schlussphase gestellt. Beide Teams suchten nun den Sieg, was das Spiel offen und anfällig für schnelle Gegenstöße machte.

Ein dramatisches Finale

Die letzten Minuten des Spiels waren an Spannung kaum zu überbieten. In der 89. Minute schien Gregor Eckart das Spiel für SG Hengist zu entscheiden, als er seine Mannschaft mit 3:2 in Führung brachte. Nach einem Eckball schraubte er sich hoch und versenkte die Kugel per Kopf in den Maschen. Doch USV St. Josef gab sich nicht geschlagen. In einem letzten Aufbäumen und unter enormem Druck gelang Mathias Roth in der 89. Minute der verdiente Ausgleichstreffer zum 3:3. Dieses Tor sicherte USV St. Josef einen Punkt und rundete ein Spiel ab, das von Anfang bis Ende voller Emotionen und unerwarteter Wendungen war. Nach einem Eckball per Kopf

Das Unentschieden fühlt sich für beide Teams wie ein Sieg an, nachdem sie ein solches Feuerwerk an Fußballkunst und Kampfgeist gezeigt hatten. Beide Mannschaften verließen den Platz mit erhobenen Köpfen, wissend, dass sie den Zuschauern ein Match geboten hatten, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimme zum Spiel:

Gregor Eckhardt, Torschütze Hengist:

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und schnell in Führung gegangen. Wir waren auch in den ersten 25 Minuten klar die bessere Mannschaft, hätten dort auch schon 3:0 führen können oder sogar müssen. Leider ist dann der Schlendrian eingekehrt und der Gegner hat uns bis zur Halbzeit hergespielt. In der zweiten Hälfte war die Partie dann sehr ausgeglichen. Mit meinem Tor kurz vor Schluss, dachte ich mir die Begegnung sei schon entschieden, leider haben wir dann in der letzten Minute noch ein Gegentor bekommen. Das war sehr bitter."

1. Klasse West: SG Hengist : St. Josef - 3:3 (1:2)

90 Matthias Roth 3:3

89 Gregor Eckhart 3:2

61 Manuel Kratzer 2:2

45 Daniel Barbaric 1:2

24 Josip Segedi 1:1

3 Max Karl Öhlschläger 1:0

by René Dretnik

Foto: SG Hengist (aus dem Archiv)

