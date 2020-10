Umkämpftes Spiel zwischen Trieben und Ardning bleibt ohne Sieger

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 11:03

Am Samstag traf in der 7. Runde der Gebietsliga Enns der Tabellenelfte SV Veitsch-Radex Trieben vor heimischem Publikum auf den Tabellenfünften Tus Ardning. SV Veitsch-Radex Trieben remisierte in Runde 6 mit 0:0 gegen SV Radmer, während Tus Ardning 2:1 gegen FSV Union Raiffeisen Öblarn gewann . In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte kein Team das bessere Ende für sich. Beide Mannschaften mussten sich nach einem Unentschieden mit einem Punkt begnügen. Auch dieses Mal gab es ein Remis.

Tus Ardning mit dem besseren Start

Das Spiel beginnt munter. Tus Ardning gelingt der bessere Start und geht früh in Führung. Julian Jamnig verwertet in Minute 9 zum 0:1: Ein am Anfang ungefährlich wirkender Steilpass von Berger wird von Trieben nicht wirklich Ernst genommen, Julian Jamnig spritzt dazwischen, schickt zwei Triebener mit einen Haken nachhause und vollendet perfekt flach in die lange Ecke. Nach diesem frühen Rückstand zeigt sich aber SV Trieben wenig beeindruckt - sie bringen einen langen Ball, Klinser und Gölz sind sich nicht einig, über Umwegen kommt die Kugel zu Puschnik, der den Ball scharf ins leere Tor knallt. Damit ist wieder alles offen. Es sollte aber nicht lange bis zum nächsten Treffer dauern. Julian Jamnig versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 16 Minuten: 1:2. Zach dreht das Leder nach einem Freistoß perfekt in die Mitte, wo Jamnig seinen Doppelpack per Kopf erzielt. Es geht weiter Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Turbulente Schlussphase

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Triebenern, die es noch einmal wissen wollen. Es gibt Freistoß - Robert Tomic befördert in der 61. Minute den Ball direkt über die Linie und stellt auf 2:2. Damit ist wieder alles offen. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Die beste Chance vergibt Domenic Knefz, der alleine vor dem Ardninger auftaucht, aber der Keeper pariert. Dann haben auch die Ardninger Pech, denn der Ball landet an der Stange. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche.

Philipp Stranimaier (Spieler Trieben): "Ich glaube. mit dem Punkt können wir zufrieden sein, ein gerechtes Unentschieden mit Chancen auf beiden Seiten."