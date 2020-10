Punkteteilung: Kein Sieger bei der Partie Liebenau gegen Feldkirchen!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 12:57

In der 6. Runde der Gebietsliga Mitte duellierten sich am Freitag der Tabellensechste der SV Union Liebenau und der Tabellenzweite der SV Feldkirchen. In der letzten Runde remisierte SV Union Liebenau mit 0:0 gegen Askö Murfeld. Auch diesmal kommt es zu einer Punkteteilung. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Weinhandl-Truppe nun nach 6 Spielen bei 9 Punkten hält. Die Strohmayer-Schützlinge haben 13 Zähler am Konto und sind demnach auch im Spitzenfeld der Tabelle zu finden. Der Spielleiter war Andre Müller - 100 Zuseher waren in der Novapark Arena mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Anto Davidovic trifft für die Gäste

In den ersten Minuten kommt Feldkirchen gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und kann das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Anto Davidovic ist es, der mit einem Freistoßball aus 22 Metern bereits in der 1. Minute für das 0:1 sorgt. Dieser Blitztreffer verleiht den Gästen dann nachfolgend doch den nötigen Rückhalt. Liebenau ist zwar sehr bemüht darum, entsprechend in das Spiel zu finden. Was dann aber Feldkirchen vorerst zu verhindern weiß. Erst mit Fortdauer, Liebenau ist zuhause noch unbesiegt, findet dann auch der Platzherr zu seinem Spiel. Aber vorerst mangelt es noch an den prickelnden Torramszenen. Was auch daran liegt, dass die beiden Abwehrreihen einen hervorragenden Job verrichten - Halbzeitstand: 1:0.

Liebenau hält den einen Punkt fest

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, gelingt es dem Gastgeber dann doch, einen Zahn zuzulegen. Jetzt hat Feldkirchen alle Hände voll tun, um drohenden Schaden abzuwenden. Was auch gelingen sollte. Schafft es Liebenau einmal in das letzte Drittel vorzustoßen, hat Feldkirchen die passende Antwort parat bzw. kann man sich erfolgreich verteidigen. In der 69. Minute kommt es aber doch zum Ausgleichstor. Emir Sikiric kann sich mit dem 1:1 in die Schützenliste eintragen. In der dann noch verbleibenden Spielzeit haben beide Teams die Fühler noch einmal danach ausgestreckt, doch noch zum Sieg zu kommen. Was aber nicht gelingen sollte - so bleibt es schlussendlich bei der 1:1-Punkteteilung.

SV LIEBENAU - SV FELDKIRCHEN 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (1. Davidovic), 1:1 (69. Sikiric)

Stimme zum Spiel:

Michael Weinhandl, Sportlicher Leiter Liebenau:

"Das Unentschieden entspricht soweit dem Gezeigten. Es hätten durchaus auch mehrere Tore fallen können. Was zwei starke Torleute dann aber zu verhindern wussten."

by: Ligaportal/Roo