Pleitenserie hält an: ESK Graz steht auch in Wundschuh auf verlorenen Posten

Details Samstag, 10. September 2022 11:55

Eggenberger Sportklub Graz hat den Start ins neue Fußballjahr nach sechs Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage gegen Wundschuh verdaut werden. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Wundschuh heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Patrick Winter brachte USV Wundschuh in der 30. Minute in Front. Florian Baumgartner erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (35.). Mit der Führung für Wundschuh ging es in die Halbzeitpause. Serhat Yildiz brachte USV Wundschuh in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (58.). Eigentlich war ESK Graz schon geschlagen, als Christoph Niederl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (68.). Letztlich kam Wundschuh gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Wundschuh in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wundschuh bei. USV Wundschuh ist seit drei Spielen unbezwungen.

Neben Eggenberger Sportklub Graz gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Die Offensive des Tabellenletzten strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass ESK Graz bis jetzt erst zwei Treffer erzielte.

Die Defensivleistung von Eggenberger Sportklub Graz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Wundschuh offenbarte ESK Graz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

USV Wundschuh stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SV amt Kältetechnik Edelstauden vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Eggenberger Sportklub Graz FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach.

Start-Formationen:

Wundschuh: Stefan Hofer - Marcel Taibinger, Christopher Asenov, Florian Baumgartner, Daniel Hubmann - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Vlad Lung, Christoph Niederl - Serhat Yildiz, Patrick Winter (K)

ESK Graz: Dominic Feiersinger - Richard Lorenzoni, Enis Emre Ketan, Michael Debro, Daniel Gitzl (K) - Marko Ilic, Michael Zutic, Ivan Gazic, Stjepan Majic, Elmin Arslanovic - Marius Noah Algader



Sportplatz Wundschuh, 80 Zuseher, SR: Markus Liebisch

by: Roo

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – Eggenberger Sportklub Graz, 4:0 (2:0)

68 Christoph Niederl 4:0

58 Serhat Yildiz 3:0

35 Florian Baumgartner 2:0

30 Patrick Winter 1:0