Siebener-Pack: Liebenau fährt mit den Göstingern Schlitten

SV Union Liebenau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen SVU Liebenau kassierte ASV Gösting eine deutliche Niederlage.

Liebenau ist das klar dominierende Team

Philipp Urdl glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Union Liebenau (10./20.). Mit dem 3:0 durch David Movsesian schien die Partie bereits in der 22. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. SVU Liebenau baute die Führung aus, indem Maximilian Tschikof zwei Treffer nachlegte (29./43.). Die Partie war für Gösting bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Der sechste Streich von SV Union Liebenau war Gerhard Steinegger vorbehalten (54.). Urdl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:0 für SVU Liebenau her (89.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr SV Union Liebenau einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Nachdem SVU Liebenau hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Union Liebenau weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv konnte SVU Liebenau in der Gebietsliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 36 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saisonbilanz von SV Union Liebenau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte SVU Liebenau lediglich eine Niederlage ein. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Union Liebenau zu besiegen.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt ASV Gösting den siebten Platz in der Tabelle ein. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. Gösting verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von ASV Gösting bleibt angespannt. Gegen SVU Liebenau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Union Liebenau stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei Askö Murfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gösting SV Schwarz-Weiß Lieboch.

Startformationen:

SVU Liebenau I: Patrick Haider - Gernot Mikenda, Robin Windisch, Daniel Url, Alexander Maier - Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Antonio Filic (K) - Maximilian Tschikof, Gerhard Steinegger

ASV Gösting: Andrei-Cosmin Anghel - Qendrim Segaqa, Jean-Claude Koffi, Georg Holzmann (K), David Reiner - Ivan Petrovic, Markus Findt, Pavle Railic, Maurice Rudolf Cernec, Can Yildirim - Fabian Teichtmeister



Liebenau Arena, 70 Zuseher, SR: Patrick Hirschmann

by: Roo

