Kalsdorf II siegt dank Schilcher-Eigentor - zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien

SV Schwarz-Weiß Lieboch kehrte vom Auswärtsspiel gegen die Reserve von Kalsdorf mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war im Herbst ebenso eine knappe Angelegenheit gewesen, SV SW Lieboch hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Zur Pause führt Lieboch

Vor einer Kulisse von 150 Zuschauern begann die Partie mit einem Abtasten beider Teams. Es passierte noch nicht sehr viel am Platz. Es gab auf beiden Seiten ein paar Eckbälle, die allesamt nichts einbrachten. In der 20.Minute tauchten die Gäste mit Muratha und Gfrerer erstmals gefährlich vor dem Gästetor auf, bringen den Ball aber nicht im Gehäuse unter. In der 32.Minute war es Pascal Muratha, der nach Vorlage von Kreinz das 1:0 für die Gäste erzielte.

Zur Pause behielt somit SV Lieboch die Nase knapp vorn.

In der zweiten Halbzeit macht Kalsdorf alles klar

Samuel Rich Oteng war es, der in der 50. Minute den Ball nach einem Eckball im Tor von SV Schwarz-Weiß Lieboch unterbrachte. Somit stand es 1:1 und man begann wieder von vorne. Pechvogel des Tages war definitiv Manuel Schilcher, dessen Eigentor SV SW Lieboch ins Hintertreffen brachte (60.). Über die linke Seite kamen die Kalsdorfer in die Gefahrenzone, es folgte ein Querpass und Schilcher bugsierte den Ball vorbei am eigenen Keeper Matthias Wacker zur Führung der Hausherren. Es war der Zwischenstand, der bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Lieboch konnte heute dem gut organisiertem Gegner nichts mehr entgegen setzen. Unter dem Strich verbuchte SC Kalsdorf II gegen SV Lieboch einen verdienten 2:1-Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. SC Kalsdorf II bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. Zuletzt lief es absolut erfreulich für Kalsdorf II, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Schwarz-Weiß Lieboch holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Trotz der Niederlage belegt SV SW Lieboch weiterhin den neunten Tabellenplatz. Die Abwehr, die bis dato 44 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das Abschneiden vom SV Lieboch in dieser Saison. Sechs Siege, ein Remis und zehn Niederlagen hat SV Schwarz-Weiß Lieboch derzeit auf dem Konto.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man vom SC Kalsdorf II wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Nächster Prüfstein für Kalsdorf II ist am Freitag, den 28.04.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage JSV RB Mariatrost. Einen Tag später (17:00 Uhr) misst sich SV SW Lieboch mit dem Tabellendritten SV Gratwein-Straßengel.

Startaufstellungen: SC Copacabana Kalsdorf II: Leonid Tafolli - Joël Roger Wasser, Maximilian Wolf (K), Manuel Pfeiler, Jeremiah Heuberger - Edward Lomotey, Sergej Vucetic, Mark Ferlic, Rusmir Cehajic - Samuel Rich Oteng, Noah Yaya Bah

Ersatzspieler: Noah Leon Weger, Felix Carstensen, Yannis Ei Foutati, Isa Babujev, Lukas Grabner, Fabio Hönneger

Trainer: Samir Jasarevic

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Philipp Schleinzer (K), Pascal Muratha, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Marco Wachter, Fabian Weixler, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher

Ersatzspieler: Lukas Fink, Franz Moshammer, Jan Traußnigg, Jure Bracko, Patrick Strohmaier, Hussein Al Darraji

Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SC Kalsdorf II – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 2:1 (0:1)

60 Eigentor durch Manuel Schilcher 2:1

50 Samuel Rich Oteng 1:1

32 Pascal Muratha 0:1

