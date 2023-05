Geller zaubert den Ball in die Maschen -Vasoldsberg gewinnt in Gösting

Details Sonntag, 07. Mai 2023 19:47

Ein Tor machte den Unterschied – Vasoldsberg siegte mit 2:1 gegen Gösting. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen und das erst in der Nachspielzeit. Im Hinspiel im Herbst hatte der ASV Gösting keinerlei Probleme mit Union SV Vasoldsberg gehabt und einen 4:1-Erfolg verbucht.

Nach 45 Minuten führt Gösting

Die Zuschauer in Gösting sahen in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Teams ihre Chancen hatten. Schiedsrichter Möstl zeigte vor der Pause vier gelbe Karten. Es wurde somit gekämpft.

Gelbe Karte (Union SV Vasoldsberg) für: Kothi wollte sich das Leiberl vom Gegner schon vor Abpfiff sichern Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Die Führung von Gösting stellte Hamdi Sveqla nach einer guten Kombination sicher. Der Angreifer traf zum 1:0 der Nordgrazer in der 41.Minute. Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite

Im Finish holt sich Vasoldsberg die drei Punkte

Im Laufe der zweiten Halbzeit kam Vasoldsberg immer besser ins Spiel, trotzdem konnte man den Gastgebern jederzeit die Führung zutrauen.

Rafael Ruban war es, der in der 50. Minute das Spielgerät im Gehäuse von ASV Gösting unterbrachte. Nach einem Freistoß bugsierte er den Ball per Kopf unhaltbar für Keeper Reiterer zum 1:1 Ausgleich ins Tor.

In der Schlussviertelstunde drückte Vasoldsberg dann enorm, Gösting war davon jedoch unbeeindruckt und drängte selbst auf den Sieg.

Spannende Schlussphase, hier gehts um alles Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Für USV Vasoldsberg endete das Spiel, das in der Endphase so umkämpft war, doch noch mit einem Sieg, weil Benjamin Geller in der Nachspielzeit erfolgreich war.

Traumtor nach einem Freistoß und der Platz wird gestürmt... Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Somit holten die Vasoldsberger dank eines Geniestreichs von Benjamin Geller in der 94.Minute drei Punkte in Gösting.

So steht es um die beiden Teams

Der ASV Gösting muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage behält Gösting den zehnten Tabellenplatz bei. Der Angriff ist beim ASV Gösting die Problemzone. Nur 22 Treffer erzielte Gösting bislang. Die schmerzliche Phase von ASV Gösting dauert an. Bereits zum sechsten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Union SV Vasoldsberg holte auswärts bisher sieben Zähler. Für die Gäste ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei USV Vasoldsberg etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte Vasoldsberg.

Auch wenn Union SV Vasoldsberg mit elf Niederlagen seltener verlor, steht Gösting mit 19 Punkten auf Platz zehn und damit vor USV Vasoldsberg.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist ASV Gösting zu SV Gratwein-Straßengel, einen Tag später begrüßt Vasoldsberg Askö Murfeld auf heimischer Anlage.

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – Union SV Vasoldsberg, 1:2 (1:0)

94 Benjamin Geller 1:2

50 Rafael Ruban 1:1

40 Hamdi Sveqla 1:0

Aufstellungen: ASV Gösting: Dominik Reiterer - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Yllnor Limoni - Jean-Claude Koffi (K), David Reiner, Meysam Askari, Tevfik Yalcin, Islam Avci - Adonis Sveqla, Hamdi Sveqla



Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Maurice Rudolf Cernec, Mechmet Akkan, Julian Puntigam



Trainer: Emmerich Puntigam

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Florian Kraxner, Marco Daniel Zrim, Rafael Ruban, Lukas Kothgasser, Tobias Stückler, Simon Sixt, Lukas Bauer



Ersatzspieler: Anel Isic, Samuel Konrad, Philipp Samastur, Fabian Stöckler, Michael Ertl, Gabriel Windisch



Trainer: Christian Binder Ber

