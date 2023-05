Übelbach auf Aufstiegskurs - 4:1 gegen Mariatrost

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:22

Mit 1:4 verlor Mariatrost am vergangenen Freitag deutlich gegen Übelbach. An der Favoritenstellung ließ der SV Übelbach keine Zweifel aufkommen und trug gegen JSV RB Mariatrost einen Sieg davon. Das Hinspiel war auch schon eine Demonstration von Übelbach gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte. Man darf zunehmend für die Unterliga planen.

Nach einer knappen halben Stunde führte der Tabellenführer mit 2:0

Der Aufstiegsaspirant legte gleich offensiv los und hatte permanent das Ziel vor Augen diese wichtigen drei Punkte zu holen. Man wurde schnell belohnt: Mariatrost geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Marko Markovic das schnelle 1:0 für SV Übelbach erzielte. Es kam zu weiteren Chancen und Stefan Erber beförderte das Leder zum 2:0 von Übelbach über die Linie (24.).

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Fatih Erdem auf Seiten vom JSV Mariatrost das 1:2 (43.). Mit einem Tor Vorsprung für SV Übelbach ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Doppelpack durch Markovic

Markovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße (67.). Moritz Kopp legte in der 74. Minute zum 4:1 für Übelbach zum Endstand nach. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Hofer feierte der Ligaprimus einen weiteren dreifachen Punktgewinn.

So steht es um die beiden Teams

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Übelbach 61 Zähler zu Buche. 114 Tore – mehr Treffer als die Heimmannschaft erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Mitte.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht JSV RB Mariatrost auf den elften Tabellenplatz.

Mit insgesamt 61 Zählern befindet sich Übelbach voll in der Spur und man steht kurz vor dem Aufstieg in die Unterliga Mitte. Die Formkurve von Mariatrost dagegen zeigt momentan eher nach unten.

SV Übelbach tritt am kommenden Sonntag bei USV Wundschuh an, JSV RB Mariatrost empfängt am selben Tag USV Stiwoll.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Haas - Kapitän SV Übelbach

"Wir sind jetzt kurz vor dem Ziel. Eigentlich wollten wir ja schon mit diesem Spiel den Sack zumachen. Das hat sich halt noch ein wenig verschoben. Aber wir haben eine tolle Moral in unserem Team. Wir hatten einen tollen Support durch die Übelbach Ultras, die echt Stimmung machen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir haben heute gezeigt, dass wir alle in die Unterliga möchten."

Gebietsliga Mitte: SV Übelbach – JSV RB Mariatrost, 4:1 (2:1)

74 Moritz Kopp 4:1

67 Marko Markovic 3:1

43 Fatih Erdem 2:1

24 Stefan Erber 2:0

6 Marko Markovic 1:0

Aufstellungen: Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Jürgen Haas (K), Moritz Kopp, Florian Prietl, Marko Markovic, Jakob Hocevar, Marko Klemencic, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Stefan Erber



Ersatzspieler: Michael Heibl, Patrick Ninaus, Christian Borac, Arian Cermjani, Igor Blazincic, Valentin Kopp



Trainer: Markus Vögl

Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt - Sebastian Posch, Felix Hainzl, Joachim Schmidt - Niklas Mayer, Michael Feutl, David Gassner, Jan Puntigam, Philipp Petz, Tobias Deimel (K) - Fatih Erdem



Ersatzspieler: Felix Almer, Thomas Pinheiro De Souza, Zgjim Hoti, Daniel Meinhart, Benjamin Krainbucher



Trainer: DI Hermann Payr Bericht Florian Kober

