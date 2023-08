Koroschetz schießt Wundschuh zum Sieg bei SV Edelstauden

Details Samstag, 12. August 2023 22:49

Ein spannendes Spiel lieferten SV amt Kältetechnik Edelstauden und USV Wundschuh zum Saisonauftakt, das 3:4 endete. Bis zum Ende waren in dieser Partie alle Endstände möglich. Kurz vor Schluss fiel die endgültige Entscheidung in dieser unterhaltsamen Partie am Samstagnachmittag.

Zur Pause führte der Gast mit 3:2 in Edelstauden

In den ersten Minuten näherte man sich zunächst einmal vorsichtig an, dann ging es aber schon los mit dem Torfestival am Samstag. Vor 150 Zuschauern markierte Edin Zilic die Führung für SV Edelstauden (13.).

Tor, Toor, Tooor für SV amt Kältetechnik Edelstauden zum 1:0 Nr. 14 Zilic nachdem sich LTschay auf der Seite wieder einmal durchgetankt hat Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Für das erste Tor von Wundschuh war Lukas Koroschetz verantwortlich, der in der 25. Minute das 1:1 besorgte. Nur drei Minuten später erzielte Edelstauden die 2:1-Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV amt Kältetechnik Edelstauden zum 2:1 Gössnitzer lässt nach einem Wahnsinnsball von Joshua Feldbaumer den Torwart aussteigen und lupft aus 20 Metern ins Tor. Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Nunmehr hatten die Gastgeber das Spiel gut unter Kontrolle, aber im Fußball kommt es ja bekanntlich öfter einmal anders. Der USV Wundschuh traf in Minute 39 durch Hamed Jukic zum Ausgleich. Es kam für das Team von Trainer Gapp vor der Pause noch scjlimmer. Florian Baumgartner traf per Kopf zur Gästeführung (45.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung und das nennt man wohl effektiv.

Zwei weitere Tore nach der Pause

Wer glaubte, SV amt Kältetechnik Edelstauden sei geschockt, irrte. Marijo Orsulic machte sieben Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleich mit einem tollen Distanzschuss ins Kreuzeck perfekt (52.). In der Schlussphase und beim Stand von 3:3 drückte der Gast mehr auf den Sieg und wurde belohnt.

Koroschetz stellte für USV Wundschuh im Schlussakt den Führungstreffer sicher (87.). Aus kurzer Distanz schob er den Ball zum Siegtreffer über die Linie. Die 3:4-Heimniederlage von SV Edelstauden war Realität, als Schiedsrichter Penasso die Partie letztendlich abpfiff.

So geht es nächste Woche weiter

Am kommenden Samstag tritt Edelstauden bei SV Weinitzen an, während Wundschuh einen Tag zuvor ASV Gösting empfängt.

Gebietsliga Mitte: SV amt Kältetechnik Edelstauden – USV Wundschuh, 3:4 (2:3)

87 Lukas Koroschetz 3:4

52 Marijo Orsulic 3:3

46 Florian Baumgartner 2:3

39 Hamed Jukic 2:2

28 Dominik Goessnitzer 2:1

25 Lukas Koroschetz 1:1

13 Edin Zilic 1:0

Aufstellungen: SV amt Kältetechnik Edelstauden: Leon Zdolc, Jean-Claude Koffi, Severin Feldbaumer, Julian Leber (K), Philipp Samastur, Dominik Gössnitzer, Marijo Orsulic, Marko Kager, Sascha Medwed, Edin Zilic, Gabriel Windisch



Ersatzspieler: Anel Isic, Gabriel Haikal, Adam Lang, Marc Jan König, Florian Johann Rogl



Trainer: Mathias Gapp

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Markus Zettl , BEd, Kenan Jasarevic, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Marcel Nagl - Hamed Jukic, Patrick Winter (K), Jürgen Lesiak



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Taibinger, Manuel Jagersbacher, Rene Schuster



Trainer: Dominik Niederl Bericht Florian Kober

