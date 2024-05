Grazer Sportclub dominiert gegen SV Lassnitzhöhe mit einem fulminanten 6:0

Details Samstag, 04. Mai 2024 14:54

In einer beeindruckenden Vorstellung hat der Grazer Sportclub den SV Lassnitzhöhe in der 21. Runde der Gebietsliga Mitte mit einem klaren 6:0 besiegt. Bereits von den ersten Minuten an zeigte sich der Grazer Sportclub dominant und ließ den Gästen aus Lassnitzhöhe kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Diese Überlegenheit wurde mit sechs Toren belohnt, wobei erneut Tobias Andreas Plattner als dreifacher Torschütze besonders hervorstach.

Die Gruabn lebt - der GSC spielt eine beeindruckende Saison

Erste Halbzeit: Grundstein für den Sieg gelegt

Es war dies ein Wiedersehen zweier Mannschaften, die in der letzten Saison noch eine Klasse tiefer spielten. Mittlerweile spielt das Team aus Lassnitzhöhe eine solide Saison in der Gebietsliga, während der GSC im Fühjahr die Mannschaft der Stunde ist und das beste Team der Rückrunde.

Die Heimmannschaft startete stark in die Partie. Schon in der 9. Minute gab es die erste gute Chance durch Sandro Pleschgatternig, die jedoch noch nicht den Weg ins Tor fand. Der Regen machte das Spiel schwierig, doch der Grazer Sportclub ließ sich davon nicht beeinträchtigen. Keeper Pirker hielt sein Team im Spiel und rettete mehrfach gegen die Grazer.

In der 38. Minute wurde die Dominanz dann in Zahlen umgesetzt, als Sandro Pleschgatternig einen Elfmeter sicher verwandelte und das 1:0 für den Grazer Sportclub erzielte.

Kurz darauf, in der 43. Minute, konnte Konstantin Spitzer den Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Die Gäste aus Lassnitzhöhe hatten Mühe, ins Spiel zu finden, und konnten sich glücklich schätzen, nicht mit einem höheren Rückstand in die Halbzeitpause gehen zu müssen. Bis dahin war das Spiel jedoch sehr umkämpft und noch nicht entschieden, der Gast spielte energisch mit und hat in den letzten Woichen immer wieder bewiesen, dass man Spiele nicht so schnell aufgibt.

Zweite Halbzeit: Plattner glänzt mit Hattrick - man kann sich in Richtung Aufstieg orientieren

Nach der Pause erhöhte der Grazer Sportclub den Druck weiter. Tobias Andreas Plattner, der in der 54. Minute eingewechselt wurde, zeigte eine außergewöhnliche Leistung. Zunächst erzielte er in der 60. Minute das 3:0 nach einem Freistoß, bevor er in der 72. Minute erneut traf und das 4:0 auf das Scoreboard brachte. Sein drittes Tor, ein wunderbarer Lob in der 90. Minute, besiegelte das 6:0 für den Grazer Sportclub. Zwischen seinen Toren traf auch Florian Bauer mit einem spektakulären Schuss aus 30 Metern zum 5:0 in der 77. Minute.

Die Gäste aus Lassnitzhöhe hatten dem nach der Pause nichts entgegenzusetzen und mussten eine schwere Niederlage hinnehmen.

Die Überlegenheit des Grazer Sportclubs war während des gesamten Spiels unübersehbar. Mit präzisen Pässen, starker Defensive und einer effizienten Chancenverwertung demonstrierte die Mannschaft, warum sie wohl auf Dauer als Aufstiegskandidat gilt. Für den SV Lassnitzhöhe hingegen war es ein Spiel zum Vergessen, was aber die bisherige solide Leistung in der Saison nicht schmälern soll.

Der Aufsteiger könnte im Sommer in die Unterliga Mitte durchmarschieren!

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächtse Woche weiter

Der GSC lebt von einer geschlossenem Verbund und einem Torjäger der Extraklasse. Tobias Plattner hält mittlerweile bei unglaublichen 40 Toren in dieser Saison. Zahlreiche Teams in der Liga haben weniger Tore erzielt. Der GSC wird wohl in den Kampf um den Aufstieg eingreifen. Nächste Woche trifft man am Mittwoch auswärts auf Semriach - ein absolutes Highligt der Liga.

Lassnitzhöhe hält weiterhin bei sechs Siegen und fünf Unentschieden. Am Samstag trifft man auf Mariatrost.

Stimme zum Spiel

Leonhard Lang - GSC

"Das war erneut eine unglaubliche Mannschaftsleistung von uns gegen einen sehr sehr hart spielenden Gegner. Was meine Spieler Woche für Woche leisten, ist sensationell. Der 7. Sieg in Serie, davon die letzten fünf alle extrem hoch machen mich unglaublich stolz. Vorallem wenn man bedenkt dass wir immer noch Aufsteiger sind.

Hier die mit Abstand besten Offensive der Liga zu stellen erarbeitet sich das Team jede Woche im Training. Wir sind jedenfalls mehr als bereit fürs Topspiel nächsten Mittwoch in Semriach!"

Aufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Daniel Grössing, Michael Spielberger, Jonas Müller - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer - Henrik Nöstlthaller, Eric Rohrmoser

Ersatzspieler: Ledion Cervadiku, Tobias Eder, Tobias Andreas Plattner, Sebastian Schweiger, Matthias Christian Buchacher, Felix Weissensteiner

Trainer: Leonhard Lang

SV LASSNITZHÖHE: Niklas Pirker - Paul Kriegler, David Paul Greimel, Oliver Liebmann - Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Martin Greimel, Luca Taurer - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)

Ersatzspieler: Valentin Tenner, Eldar Salkanovic, Lorenz Huber, Jonas Petritsch, Hannes Stockklauser, Nico Pomper

Trainer: Dietmar Wolf Bericht Florian Kober Gebietsliga Mitte: Grazer SC : SV Lassnitzhöhe - 6:0 (2:0)

90 Tobias Andreas Plattner 6:0

77 Florian Bauer 5:0

72 Tobias Andreas Plattner 4:0

60 Tobias Andreas Plattner 3:0

43 Konstantin Spitzer 2:0

38 Sandro Pleschgatternig 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.