SV Hausmannstätten sichert Heimsieg gegen Askö Murfeld - Sencar mit Tor und drei Stangentreffern

Am Sonntagnachmittag trafen im sonnigen Süden von Graz der SV Hausmannstätten und Askö Murfeld aufeinander. Die Gastgeber, die im Herbst auswärts mit 3:0 triumphiert hatten, gingen als Favoriten in die Partie. Sie lagen vor dem Spiel mit 37 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz, während die Gäste von Askö Murfeld mit 19 Punkten den 11. Platz belegten. Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen versprach das Aufeinandertreffen Spannung, da Askö Murfeld die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. Das Spiel am Sonntag lief jedoch zumeist in eine Richtung und der Gästekeeper Rucker hatte viel Arbeit eine höhere Niederlage zu verhindern.

Frühe Führung und Dominanz von Hausmannstätten

Die Partie begann mit hohem Tempo und frühem Druck seitens der Heimmannschaft. Bereits in der 5. Minute sorgte ein schnell ausgeführter Freistoß beinahe für das 1:0 für SV Hausmannstätten, doch der Treffer blieb zunächst aus. Die Fans der Heimmannschaft, die mit ihrem Fanclub das Team lautstark unterstützten, mussten nicht lange auf den ersten Torjubel warten.

In der 12. Minute eröffnete David Sencar mit einem Kopfball nach einer perfekten Flanke von Kapitän Orsolic den Torreigen zum 1:0. Hausmannstätten drängte weiter auf das Tor der Gäste und war dem 2:0 mehrfach nahe, unter anderem durch eine Ecke in der 10. Minute und einen Stangenschuss von Sencar in der 39. Minute. Die Gäste hatten ihre beste Chance in der 43. Minute, als ein Schuss außerhalb des 16ers das Ziel verfehlte.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang es Ivo Dzidzic, die Führung mit einem strammen Schuss zum 2:0 auszubauen. Die Ecke, die kurz davor zu diesem Tor führte, unterstrich die offensiven Bemühungen von Hausmannstätten, die in der ersten Halbzeit klar dominierten.

Murfelds Bemühungen und Hausmannstättens Verteidigung

Die zweite Hälfte des Spiels sah ein Askö Murfeld, das versuchte, ins Spiel zu finden, jedoch an einer gut organisierten Verteidigung der Hausmannstättener scheiterte. Der HSV hatte weiterhin das Kommando auf dem Spielfeld vor 150 Zuschauern.

Trotz einiger weiteren Chancen und einem zweiten Stangenschuss von Hausmannstätten in der 82. Minute, blieb es bei der 2:0 Führung.

Dominik Rucker, der Torhüter von Askö Murfeld, der als bester Spieler seiner Mannschaft hervorzuheben ist, verhinderte mit seinen Paraden eine höhere Niederlage - zudem traf Sencar insgesamt drei Mal die Stange.

Trotz der Bemühungen von Murfeld, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb es beim 2:0 für SV Hausmannstätten. Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft, die damit ihre Position in der Tabelle stärken konnte.

Stimme zum Spiel

Franz Rastl - Trainer HSV

"Das war eine klare Sache, das hätte auch wesentlich höher ausgehen können. Meine Mannschaft legt einen couragierten Auftritt hin!"

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Hausmannstätten liegt aktuell neun Punkte hinter dem Tabellenführer zurück und ist auf dem 5.Tabellenrang. Mit erst 16 Gegentoren hat man die stabilste Abwehr der Liga. Murfeld liegt auf dem 11. Tabellenplatz und sollte keine Abstiegssorgen haben. Das Team verfügt über genug Substanz um in den nächsten Wochen alles klar zu machen. In der Rückrunde holte das Team bereits 13 Punkte.

Murfeld empfängt am 11.05.24 um 16 Uhr Gratwein - Straßengel. Hausmannstätten startet eine Stunde später in Edelstauden.

Aufstellungen:

SV HAUSMANNSTÄTTEN : Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic (K), Matthias Roll - Josua Floßbach, Kevin Mathias Funder, David Sencar, Ivo Dzidzic, Adnan Hrncic - Amar Begic

Ersatzspieler: Nico Lippe, Nicolas Marinka, Sebastian Totter, Hannes Bärnthaler, Florian Merovci, David Bäckenberger

Trainer: Franz Rastl

ASKÖ MURFELD: Dominik Rucker, Antonio Sladoja, Arthur Paul Wlattnig, Bakir Jakupovic, Success Chibuikem Ojo, Nikolaus Lottersberger (K), Julian Pichler, Akram Bendanane, Daniel Novak, Daniel Pertl, David Garzon Colome

Ersatzspieler: Helmut Kreuz, Dawda Sissawo, Luca Matias Bobeica, Talha Mekic, Youssef Chtouki, Mika Kilian Harlander

Trainer: Olivier Ryan Teguia

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : Murfeld - 2:0 (2:0)

46 Ivo Dzidzic 2:0

12 David Sencar 1:0

