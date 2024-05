Unentschieden zwischen SV Gratwein-Straßengel und USV Stiwoll

Details Montag, 06. Mai 2024 00:01

In einem spannungsgeladenen Match trafen SV Gratwein-Straßengel und USV Stiwoll aufeinander, wobei beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Das Spiel, das mit großen Erwartungen begann, endete in einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten beeindruckenden Einsatz und boten vor über 300 Zuschauern gute Unterhaltung.

Stiwoll holte den Herbstmeistertitel und spielt eine sensationelle Saison

Führungstreffer schockt den Tabellenführer aus Stiwoll

Die Partie begann energiegeladen mit dem Anpfiff und beide Teams suchten sofort den Weg nach vorne. SV Gratwein-Straßengel, das Heimteam, zeigte früh im Spiel seine Offensivstärke. Bereits in der 6. Minute gab es eine vielversprechende Ecke für Gratwein-Straßengel, die jedoch knapp über das Tor ging. USV Stiwoll antwortete prompt mit einer eigenen Ecke in der 11. Minute, die allerdings sicher vom Torwart der Heimmannschaft gefangen wurde. Die Gäste drängten weiter auf den Ausgleich, doch ihre Bemühungen waren vorerst nicht von Erfolg gekrönt, wie unter anderem ein Freistoß in der 26. Minute, der übers Tor ging, zeigte.

Der entscheidende Moment des ersten Durchgangs ereignete sich in der 34. Minute, als Michael Ortner für SV Gratwein-Straßengel nach einem perfekt getimten Freistoß goldrichtig stand und den Ball trocken ins Eck schob, um das 1:0 zu erzielen. Trotz weiterer Angriffe von USV Stiwoll, einschließlich eines gehaltenen Schusses in der 45. Minute, ging SV Gratwein-Straßengel mit der Führung in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Hälfte mit dem Ausgleich kurz nach der Pause

Zurück aus der Halbzeitpause, setzte USV Stiwoll alles daran, den Rückstand aufzuholen. Die Spannung stieg in der 48. Minute, als ein Elfmeter für Stiwoll angezeigt wurde, der zum Ausgleichtstreffer führte. Somit gelang Sergio Riedl der wichtige Ausgleich für USV Stiwoll. Sein Tor zum 1:1 war ein Weckruf für beide Teams, dass das Spiel noch lange nicht entschieden war.

Beide Mannschaften kämpften mit Leidenschaft und Entschlossenheit, um den Siegtreffer zu erzielen. Mehrere Wechsel wurden auf beiden Seiten vorgenommen, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und die Taktik zu adjustieren. Trotz der Anstrengungen und einiger spannender Momente, einschließlich eines Freistoßes für USV Stiwoll in der 74. Minute, der keine Gefahr darstellte, blieb es beim Unentschieden. Das Spiel endete schließlich nach einer Minute Nachspielzeit mit einem 1:1, ein Ergebnis, das die hart umkämpfte Natur dieses Matches widerspiegelt.

Das Unentschieden lässt beide Teams mit gemischten Gefühlen zurück - der Gast wurde im Laufe des Wochenende von SU Semriach auf den zweiten Platz verwiesen. Der Tabellenvierte Gratwein-Straßengel trifft am 11.05.2024 auswärts auf Murfeld, Stiwoll empfängt einen Tag später Vasoldsberg.

Mit nunmehr 15 Siegen und drei Unentschieden ist die Riedl Truppe weiterhin voll im Aufstiegsrennen um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Unterliga Mitte.

Aufstellungen:

Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Felix Milleder, Philipp Hemmer, Michael Ortner, Roman Schnitzer, Lukas Peiser, Philipp Schleinzer, Thomas Sommer, Marko Petrovic, Robert Edlinger (K), Raphael Krenn

Ersatzspieler: Emil Preis, Simon Mayer, Franz Welscher, Markus Blaschek, Davor Klapka, Luca Riegler

Trainer: Dominik Niederl

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Markus Kraxner, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jan Kriegl, Lukas Kern, Jan Köppel, Jakob Krienzer, Jürgen Kraxner

Trainer: Werner Riedl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Gratwein-Straßengel : Stiwoll - 1:1 (1:0)

49 Sergio Riedl 1:1

34 Michael Ortner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.