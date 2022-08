Lastminute-Treffer: St. Michael II bezwingt den SV Breitenau

Details Sonntag, 07. August 2022 10:26

Ein spannendes Spiel lieferten die Reserve von ESV St. Michael und SV Breitenau zum Saisonauftakt, das 3:2 endete. Der spielentscheidende Treffer fiel dabei erst in der 92. Minute.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Fabio Angerer schoss für St. Michael II in der 27. Minute das erste Tor. Für das erste Tor von Breitenau war Aldemir Amet Pelevan verantwortlich, der in der 34. Minute das 1:1 besorgte. In der 44. Minute überwand ESV St. Michael II die Abwehr von SV Breitenau und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Torschütze: Christian König. Zur Pause reklamierte St. Michael II eine knappe 2:1-Führung für sich.

St. Michael mit dem Lastminute-Treffer

In der 52. Minute erzielte Mario Bortolas per Elfmeter das 2:2 für Breitenau. Fabio Angerer ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Per Strafstoß markierte er das 3:2. Am Schluss gewann ESV St. Michael II gegen SV Breitenau.

Startformationen:

St. Michael: Marcel Weiss - Adrian Rabl (K), Dominik Swoboda, Omid Rahimi, Bastian Sorgmann - Gabriel Bertolo, Daniel Schatzl, Christian König, Florian Rogatsch - Fabio Angerer, Laurenz Moser

Breitenau: Ian Krenn - Marco - Andre Schinnerl, David Berger, Elias Doberschek, Patrick Mannsbart - Johannes Huber, Andreas Trois, Harald Eder (K), Benjamin Plasch-Lies - Mario Bortolas, Aldemir Amet Pelevan



Sportplatz St. Michael, 40 Zuseher, SR: Marki Gabrijell

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – SV Breitenau, 3:2 (2:1)

92 Fabio Angerer 3:2

52 Mario Bortolas 2:2

44 Christian Koenig 2:1

34 Aldemir Amet Pelevan 1:1

27 Fabio Angerer 1:0