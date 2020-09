Punktemaximum: Weißkirchen lässt sich auch von Oberzeiring nicht stoppen [Video]

Details Sonntag, 27. September 2020 09:52

Am Samstag traf in der 5. Runde der Gebietsliga Mur der Tabellenerste der FC Raika Weißkirchen vor heimischem Publikum auf den Tabellenfünften den USV Tauernwind Oberzeiring. Dabei gelingt es dem Leader einen knappen Heimerfolg unter Dach und Fach zu bringen. Es läuft bei der Freisl-Truppe, weist man nach vier Spielen doch das Punktemaximum auf. Bei Oberzeiring sind es nach fünf Partien 6 Zähler, die man auf der Habenseite hat. Der Spielleiter war Franz Leitinger - 90 Zuseher waren mit von der Partie.

Michael Apfelknab trifft für Weißkirchen

Vom Start weg können die Gäste mit einer großen Einsatzbereitschaft, dem Tabellenführer Paroli bieten. Mehr noch, es gelingt auch, desöfteren im Strafraum der Hausherren aufzutauchen. Aber die nötige Gefährlichkeit lässt man doch vermissen. Auf der Gegenseite versteht es aber auch Weißkirchen, sich entsprechend in Szene zu setzen. Aber Gästekeeper Stefan Hartleb erweist sich vorerst als unüberwindbares Hindernis. So kommt es, dass die Begegnung vorerst ohne große Aufreger, so vor sich dahinplätschert. In der 41. Minute herrscht dann erstmalig Aufregung, als der Gästespieler Bauer, wegen Foulspiels mit der roten Karte frühzeitig duschen geschickt wird. Praktisch mit dem Pausenpfiff kommt es dann zum 1:0. Einmal mehr kann sich dabei Michael Apfelknab in die Schützenliste eintragen.

Oberzeiring hat knapp das Nachsehen

Auch im zweiten Durchgang, neben dem Ausschluss kommt es noch zu 7 Verwarnungen, kommt die Begegnung dann nur schleppend in die Gänge. Denn auch in Überzahl kann sich der Leader keinen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Demnach gilt es auf der Hut zu sein. Denn die Oberzeiringer vermitteln schon den Eindruck, dass man es drauf hat, den Weißkirchnern Probleme zu bereiten. Nach einer gespielten Stunde sind es dann aber doch die Heimischen, die das Kommando übernehmen. Was wohl auch damit zu tun hat, dass den in Unterzahl agierenden Gästen mehr und mehr die Substanz fehlt. Aber trotz einiger guter Möglichkeit in der Schlussviertelstunde, sollte es zu keinem Weißkirchen-Treffer mehr kommen - Spielendstand: 1:0.

FC WEISSKIRCHEN - USV OBERZEIRING 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (45. Apfelknab)

Rote Karte: Bauer (41. Oberzeiring)

Stimme zum Spiel:

Karl Heinz Freisl, Trainer Weißkirchen:

"Das war ein hart erkämpfter Sieg. Wir haben wahrlich nicht den besten Tag gehabt. Die Erleichterung ist demnach groß, dass es trotzdem zu drei Punkten gereicht hat."

by: Ligaportal/Roo