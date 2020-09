Heimsieg: St. Peter/Jbg. versteht es Spielberg in die Schranken zu weisen!

Details Sonntag, 27. September 2020 10:14

Am Samstag traf in der 5. Runde der Gebietsliga Mur der Tabellenneunte der USV St.Peter ob Judenburg vor heimischem Publikum auf den Tabellenzweiten den TUS RWS-Willibald Spielberg. Der USV St.Peter ob Judenburg verlor in Runde 4 mit 1:3 gegen den FC Rot Weiss Knittelfeld, während der TUS RWS-Willibald Spielberg 1:2 gegen Scheifling verlor. Diesmal gelingt es der Kaufmann-Truppe wieder, drei Punkte auf die Habenseite zu bringen. Was gleichbedeutend damit ist, dass St. Peter/J. nach fünf Spielen nun bei 6 Punkten hält. Die Spielberger weisen aktuell einen Zähler mehr auf. Der Spielleiter war Roland Gierer - 90 Zuseher waren mit von der Partie.

(Trainer Gerhard Kaufmann gelingt es mit St. Peter/Jbg. einen Sieg gegen Spielberg gutzuschreiben)

Michael Traffler trifft für St. Peter/J.

Vom Start weg sind es die Heimischen, die sehr darum bemüht sind, sich entsprechende Vorteile zu erarbeiten. Aber die Gäste halten dagegen bzw. gelingt es vorerst die Schotten dicht zu machen. Nach einer Viertelstunde klatscht das Spielgerät auf Spielberger Aluminium. Was so etwas wie eine Vorwarnung war, denn nur ein paar Minuten später zappelt das Leder erstmalig im Netz. Michael Traffler ist es, der per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle ist. Jetzt sind die Meier-Schützlinge gefordert. Eine Steigerung in allen Belangen muss her, will man eine Niederlage abwenden. Aber der Platzherr gibt sich vorerst keine Blöße bzw. gelingt es problemlos den knappen Eintorevorsprung in die Halbzeitpause zu bringen.

Spielberg steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, lassen die Heimischen dann nichts mehr anbrennen. Mit einer kollektiv starken Darbietung gelingt es letztlich, die Spielberger in die Schranken zu weisen. Vorerst können die Gäste noch, drohenden Schaden abwenden. Aber gegen das 2:0 in der 68. Minute ist dann kein Kraut gewachsen. Stefan Pletschnig lässt sich dabei die Chance eines Elfmeters nicht nehmen. Nur zwei Minuten später legt der Ex-Spielberger Daniel Sunitsch mit dem 3:0 noch ein Schäuferl nach. Damit sind die Würfel in dieser Partie auch gefallen. Zumindest der Ehrentreffer gelingt den Spielbergern noch. Manuel Colic trifft in der 87. Minute zum 3:1-Spielendstand.

USV ST. PETER/JBG. - TUS SPIELBERG 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (19. Traffler), 2:0 (68. Pletschnig/Elfer), 3:0 (71. Sunitsch), 3:1 (87. Colic)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo