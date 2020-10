Auf Messers Schneide: Weißkirchen holt in Stadl/Mur den nächsten Dreier!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 09:36

In der 6. Runde der Gebietsliga Mur duellierten sich der Tabellenelfte der SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur und der Tabellenerste der FC Raika Weißkirchen. In der letzten Runde remisierte SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur mit 0:0 gegen UFC Gaal. Diesmal hat die Schuchnigg-Truppe knapp aber doch das Nachsehen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Stadl/Mur nun nach 3 Spielen bei 3 Punkten hält. Um einiges effizienter unterwegs sind da die Freisl-Schützlinge. So weist Weißkirchen nach 5 Partien weiterhin das Punktemaximum auf. Der Spielleiter war Franz Egger - 50 Zuseher waren mit von der Partie.

(Weißkirchen-Angreifer Christoph Marchl kann sich in Stadl/Mur zweimal in die Schützenliste eintragen)

Es kommt zu einer kurzweiligen Partie

Zu Beginn der Begegnung ist es der Tabellenführer, der sich besser in Szene setzen kann. Aber die ersten Halbchancen in den Anfangsminuten bleiben ungenützt. Um einiges gewinnbringender ist da schon das Auftreten des Gastgebers, dem es gelingt in der 7. Minute in Führung zu gehen. Über Michael Hölzlsauer und Reinhard Dröscher kommt das Spielgerät zu Daniel Geissler, dann mit dem 1:0 zur Stelle ist. Was die Gäste nachfolgend aber dazu veranlasst die Taktzahl zu erhöhen. In der 22. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen auch belohnen. Nach Gruber-Assist ist es Christoph Marchl, der für den 1:1-Gleichstand verantwortlich zeichnet. Aber Stadl/Mur bleibt lästig, in der 36. Minute gelingt die erneute Führung. Gergö Simon profitiert dabei von einer Unsicherheit des Gästekeepers - 2:1. Aber Weißkirchen weiß wieder auszugleichen: In der 42. Minute sorgt Stefan Marchl für den 2:2-Halbzeitstand.

Weißkirchen verfügt über den längeren Atem

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es nur zu einer Verwarnung, wird beiderseits sehr lebhaft geführt bzw. kommen die Zuseher voll auf ihre Kosten. Es beginnt damit, dass der Platzherr in der 46. Minute zum dritten Mal vorlegen kann. Daniel Geissler zieht aus 20 Metern ab und trifft flach zum 3:2 ins rechte untere Eck. Da gibt es für Weißkirchen-Schlussmann David Huber nichts zu halten. Daraufhin zelebriert Weißkirchen, warum man in der Tabelle dort steht wo man steht. Denn sobald es nötig ist das Tempo zu erhöhen, gelingt es auch, das in die Tat umzusetzen. In der 65. Minute kann man auch auf das Neue ausgleichen. Nach einem Eckball ist zum zweiten Mal Christoph Macher zur Stelle - neuer Spielstand: 3:3. Jetzt steht die Partie Spitz auf Knopf. Gelingt es noch einem Team entscheidend nachzusetzen? Das bessere Ende hat zu guter Letzt Weißkirchen für sich. 78. Minute: Andreas Gruber versenkt einen Foul-Elfmeter zum hart erkämpften 3:4-Auswärtssieg.

SC STADL/MUR - FC WEISSKIRCHEN 3:4 (2:2)

Torfolge: 1:0 (7. Geissler), 1:1 (22. Ch. Marchl), 2:1 (36. Simon), 2:2 (42. St. Marchl), 3:2 (46. Geissler), 3:3 (65. Ch. Marchl), 3:4 (78. Gruber/Elfer)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo