35. Kleinfeld-Turnier: Der TUS Schöder lädt ein am 16. Juli

Der TUS Neuwirt Sparkasse Schöder beendete die Punktejagd in der Gebietsliga Mur am 9. Tabellenrang. Eine Platzierung mit der sich die Truppe von Trainer Bernd Pirker durchaus zufrieden zeigt. Aber schon ist der Blick wieder nach vorne gerichtet: Am Samstag, 16. Juli ab 9:30 Uhr kommt es am Schöderer Fußballplatz zum schon traditionellen Kleinfeldturnier. Bereits zum 35-mal geht diese beliebte Veranstaltung über die Bühne. Worauf warten - Anmeldeschluss ist der 9. Juli:

Graphik: TUS Schöder

© Robert Tafeit