Augenscheinlicher Abwärtstrend: Grafendorf will wieder in Spur finden

Details Donnerstag, 14. Januar 2021 16:15

Groß war die Enttäuschung als der USV Kager Holzbau Grafendorf nach einer Verweildauer von eineinhalb Jahrzehnten in der Unterliga Ost, im Sommer 2018 den Weg in die Gebietsliga Ost antreten muss. Eigentlich steht es dann dort auf der Tagesordnung, baldmöglichst das Rückfahrticket zu lösen. Aber irgendwie klappt das nicht mit einer Beteiligung am Titelkampf, wie der 7. Platz in der Spielzeit 18/19 bestätigt. Auch im Herbst 2019 reicht es nur zu Mittelmaß, fehlen doch nach 13 Spielen 8 Zähler auf den möglichen Relegationsplatz. Die Saison wird dann aber aus bekannten Gründen annulliert. Nach der coronabedingten Pause (Mitte November bis Ende August) sind die Grafendorfer im dritten Gebietsligajahr dann darum bemüht, neu durchzustarten. Aber auch diesmal gelingt es nicht, die vorhandenen PS auf die Straße zu bringen. So reicht es für die Truppe von Trainer Arnold Loidl (10 Punkte aus 9 Partien) gerade einmal zum 9. Rang. Demnach gilt es wachsam zu sein, will man in der Rückrunde, was den Abstiegskampf anbelangt, nicht eine unliebsame Überraschung erleben.

USV GRAFENDORF:

Tabellenplatz: 9. Gebietsliga Ost

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 11.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 5:0 in St. Lorenzen/W. (4. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 0:3 in St. Johann/H. (9. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 1,6

geschossene Tore/Auswärts: 2,0

bekommene Tore/Auswärts: 2,2

Spiele zu Null: 1

erfolgreichste Torschützen: Emir Garibovic, Christoph Kröpfl (je 6)

Fairplaybewerb: 3.

(Der USV Grafendorf ist nach den 9 Herbstspielen dem Abstiegskampf wesentlich näher als den "interessanten" vorderen Plätzen)

SPIELER-WORDRAP MIT MAXIMILIAN HAAS:

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Meister werden

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: 6:1 Barca vs. PSG (CL 2017) Erfolg bedeutet für mich: glücklich und gesund zu sein Mein Lieblingsessen: chinesisch Salzburg oder Rapid: Rapid Sturm, Hartberg oder GAK: Hartberg Konsole oder Brettspiele: Brettspiele Als Fan drücke ich die Daumen für: Juventus Turin Der Held in meiner Kindheit: Cristiano Ronaldo Worauf ich nicht verzichten kann: Sport Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Albert Vallci Hast du ein fußballerisches Vorbild: Roberto Carlos Worauf bist du besonders stolz: Freunde und Familie Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Jürgen Klopp Ligaportal.at: nicht mehr aus dem Amateurfußball wegzudenken Ein absolutes No-Go ist: Rassismus jeglicher Art Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: sobald wie möglich wieder mit der Mannschaft am Platz zu stehen In der Kabine sitze ich neben: Michael Kopper Mein Musikwunsch für die Kabine: DJ Tobi Der Womanizer in der Mannschaft: Quad Rainer Der Stylingexperte in der Mannschaft: Diop Ofner Was ich noch loswerden möchte: Ich hoffe auch aus sportlicher Sicht, dass wir das sehr bald aus dieser Krise kommen und den Spielbetrieb bald wieder voll aufnehmen können. Photocredit: USV Grafendorf by: Ligaportal/Roo