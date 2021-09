Nicht aufzuhalten: Dechantskirchen fährt in Festenburg Sieg Nummer fünf ein

Details Montag, 06. September 2021 12:12

Mit einer 2:4-Niederlage hat SV Festenburg auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. USV Dechantskirchen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Dechantskirchen hält beim Punktemaximum von 15 Zählern.

Die Gäste legen die Basis zum Erfolg

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Michael Fabry markierte in der vierten Minute die Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Patrick Oswald die Führung von Dechantskirchen aus. Der tonangebende Stil von USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Fabry bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.).

Das Aufbäumen des Gastgebers kommt zu spät

Christoph Inschlag beförderte das Leder zum 1:3 von Festenburg über die Linie (77.). Für das 4:1 von USV Dechantskirchen sorgte Oswald, der in Minute 86 zur Stelle war. Kurz darauf traf Livio Kral in der Nachspielzeit für SV Union Festenburg (91.). Am Ende verbuchte Dechantskirchen gegen das Heimteam die maximale Punkteausbeute.

SV Festenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – Festenburg bleibt weiter unten drin. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SV Union Festenburg liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 16 Gegentreffer fing.

USV Dechantskirchen nimmt mit der maximalen Ausbeute von 15 Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein. Offensiv sticht Dechantskirchen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 16 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

"Mit diesem Auswärtssieg haben wir unsere Pflicht erfüllt - nicht mehr. Spielerisch war das nicht das Gelbe vom Ei, aber was zählt sind die Punkte."

Gebietsliga Ost: SV Union Festenburg – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 2:4 (0:3)

4 Michael Fabry 0:1

45 Patrick Oswald 0:2

47 Michael Fabry 0:3

77 Christoph Inschlag 1:3

86 Patrick Oswald 1:4

91 Livio Kral 2:4

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!