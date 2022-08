Konrad bestraft St. Johann/Haide in der Schlussphase

Details Montag, 08. August 2022 10:48

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam USV Grafendorf gegen St. Johann/Haide zu einem 4:2.

Für das erste Tor sorgte Daniel Kopper. In der 14. Minute traf der Spieler von Grafendorf ins Schwarze. Paul Sommer traf zum 1:1 zugunsten von St. Johann/H. (32.). Kurz vor der Pause traf Emir Garibovic für USV KAGER Bau Grafendorf (40.). Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus. In Minute 70 erzielte SV Teubl St. Johann/Haide den Ausgleich. Dass USV Grafendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Fabian Konrad, der in der 79. Minute zur Stelle war. Garibovic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Grafendorf her (88.). Mit dem Abpfiff war USV KAGER Bau Grafendorf der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – SV Teubl St. Johann/Haide, 4:2 (2:1)

88 Emir Garibovic 4:2

79 Fabian Konrad 3:2

70 Thomas Schuetzenhoefer 2:2

40 Emir Garibovic 2:1

32 Paul Sommer 1:1

14 Daniel Kopper 1:0