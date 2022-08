Schäffern mit Pech im Abschluss: SC St. Ruprecht/R. gewinnt 3:1

Details Sonntag, 21. August 2022 17:02

USC RB Schäffern hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging die Heimmannschaft kein einziges Mal als Sieger hervor. Der SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab bleibt nach diesem Sieg noch ohne Niederlage.

Christian Gerlitz ist mit St. Ruprecht noch ungeschlagen

Zwei Eigenfehler führten zu den ersten beiden Gegentreffern

Kevin Steiner brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Er verwertete einen Stanglpass von Sebastian Bloder. Die Gäste blieben am Drücker und nutzen die Fehler der Gegner eiskalt aus. Für das 2:0 von SC St. Ruprecht/R. zeichnete Florian Derler verantwortlich (30.). Nach einem Fehlpass der Heimischen schnappte er sich die Kugel, tänzelte die Abwehr aus und drückte den Ball über die Linie.

Jetzt waren mal die Heimischen dran - Laszlo Gemes brachte das Spielgerät aber nicht im gegnerischen Gehäuse unter (37.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gäste auf 3:0 - Bloder trug sich in die Torschützenliste ein.

Schäffern traf zweimal nur Aluminum und vergab einen Elfmeter

Die Hausherren gaben sich aber nicht auf, es wollten nur so recht keine Tore gelingen. In der 55. Minute knallte Gemes den Ball nach einer schönen Flanke von Attila Csiszar nur ans Lattenkreuz und in der 73. Minute vergab Kapitän Manuel Treitler einen Strafstoß. Schließlich gelang den Heimischen doch noch der Ehrentreffer Raphael Hammer beförderte das Leder nach Zuspiel von Csiszar zum 1:3 von USC Schäffern über die Linie (82.).

Am Ende strich SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab die Optimalausbeute gegen Schäffern ein.

Wann findet USC RB Schäffern die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC St. Ruprecht/R. setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Ruprecht in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag trifft USC Schäffern auf USK Raiffeisen Puch bei Weiz, SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab spielt tags zuvor gegen SV Teubl St. Johann/Haide.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz, Trainer St. Ruprecht/Raab:

"Das war ein richtig gutes Fussballspiel von beiden Mannschaften. Wir haben unsere Qualität auf den Platz gebracht, haben unsere Tore schön herausgespielt. Wir haben leider viel zu viele Torchancen ausgelassen. Im Endeffekt war der Sieg hochverdient. Wir haben das schwierige Auswärtsspiel gottseidank für uns entscheiden können. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung in diesem Spiel."

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 1:3 (0:2)

82 Raphael Franz Hammer 1:3

49 Sebastian Bloder 0:3

30 Florian Derler 0:2

7 Kevin Steiner 0:1

Startformationen:

Schäffern: Michael Pfeffer, DI Benjamin Höfler , BSc, David Lind, Anze Zorc, Nico Lind, Philipp Wiedner, Raphael Franz Hammer, Gregor Pammer, Attila Csiszar, Laszlo Szabolcs Gemes, Manuel Treitler (K)

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Fabian Harrer, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Sebastian Bloder, Kevin Steiner

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller