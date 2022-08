"Wie gewonnen so zeronnen": Puch bei Weiz - St. Kathrein wird strafverifiziert

Details Donnerstag, 25. August 2022 15:20

Am letzten Wochenende war in der Gebietsliga Ost beim USK Puch bei Weiz vorerst einmal ein kollektives Durchatmen angesagt. War es nach zwei Startpleiten, beim Heimspiel gegen den Aufsteiger USV St. Kathrein/Offenegg doch gelungen, sich mit einem 1:1-Remis in der Tabelle bemerkbar zu machen. Aber die Freude war nur von kurzer Dauer. Denn der Strafausschuss bestätigte den Einsatz zweier nicht berechtigter Spieler. Das Spiel wurde strafverifiziert: 0:3 zugunsten der Gäste, die nun nach drei Spielen bei 6 Zählern halten.

Puch bei Weiz hält weiter die Null fest

Berauschend war er nicht wirklich der Meisterschaftsstart von Puch bei Weiz. Gegen Kaindorf setzt es eine 0:3-Heimpleite, auch gibt es darauffolgend bei der 0:4-Niederlage in Naintsch nichts zu bestellen. Demnach war die Erleichterung auch groß, dass man dem spielstarken Liganeuling St. Kathrein/Offenegg, einen Punkt abluchsen konnte. Was sich dann aber aufgrund des Einsatzes zweier nicht berechtigter Akteure als nicht haltbar erweist. "Wie gewonnen so zeronnen" - Puch bei Weiz hält dabei weiter an der Null fest und das bei einem nunmehrigen Torverhältnis von 0:10-Treffern.

Thomas Gruber, Trainer Puch bei Weiz:

"Ganz klar der Fehler liegt bei uns. Der Spieler Tödling Martin ist nicht am Spielbericht gestanden. Aber warum muss man den Verein nun mit einer Geldstrafe, einer Strafveriferzierung und einer Spielersperre gleich dreifach bestrafen."

