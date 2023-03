Leader Grafendorf behält auch gegen St. Jakob die Oberhand

Details Sonntag, 26. März 2023 19:28

Im Zuge der 15. Runde der Gebietsliga Ost standen sich Tabellenführer Grafendorf und St. Jakob im Walde gegenüber - die Heimmannschaft ging dabei als klarer Favorit an den Start, bestätigte sich dieser Verdacht mit einem 1:0-Heimsieg. Im Hinspiel hatte USV KAGER Bau Grafendorf bei St. Jakob/W. triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Ein Treffer macht den Unterschied

Von Anfang an versucht die Heim-Elf zu zeigen, wer Herr im Haus ist und geht bereits in der 15. Minute in Front: Ein Distanzschuss von Patrick Glatz schlägt via Innenpfosten in den Maschen ein und bringt das 1:0 mit sich. In der Folge lassen sowohl die Gäste als auch Hausherren je eine gute Möglichkeit liegen - geht es mit dem knappen Vorsprung der Hausherren in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel passiert vorerst wenig Zwingendes, gilt es die gelb/rote Karte gegen St. Jakobs Gerald Pretterhofer in Minute 72 als erste erwähnenswerte Aktion nach der Pause zu werten. Das Match wird zum Schluss hitziger, doch bringt Grafendorf den knappen Heimsieg dann doch ins Trockene.

Der Gastgeber hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Wer USV KAGER Bau Grafendorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte man in der bisherigen Spielzeit. Grafendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

UFC St. Jakob im Walde verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist USV Grafendorf zu UFC Schönegg, zeitgleich empfängt UFC St. Jakob/W. USV Mitterdorf an der Raab.

Gebietsliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – UFC St. Jakob im Walde, 1:0 (1:0)

15 Patrick Glatz 1:0

