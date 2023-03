Packendes Duell: Schäffern ringt St. Kathrein nieder

Details Sonntag, 26. März 2023 19:34

Schäffern und USV St. Kathrein/Off. lieferten sich im Rahmen der 15. Runde am Sonntagnachmittag ein spannendes Spiel, das letzten Endes mit einem knappen 3:2-Heimerfolg der Hausherren zu Ende ging. Das Hinspiel hatte St. Kathrein mit 3:1 gewonnen.

Furiose Auftakt-Phase

Kaum hatten sich die Zuschauer auf den Plätzen niedergelassen, gab es am Feld bereits das erste Highlight zu bestaunen: Schäffern-Neuzugang Lovren scheitert in Minute 2 vom Elfmeterpunkt. Nur drei Minuten später gibt es neuerlich Strafstoß für die Heimelf und zudem die rote Karte gegen Manuel Rigler nach offensichtlichem Handspiel - diesmal nimmt Albert Valentincic die Verantwortung auf sich und stellt auf 1:0. Die Heimmannschaft hatte dadurch Blut geleckt und stellte in Minute 16 auf 2:0 in Person von Raphael Franz Hammer, der den Torwart umspielt und eiskalt einschiebt. Noch vor dem Seitenwechsel gibt es den nächsten Elfmeter, diesmal aber für die Gäste: Daniel Fuchsbichler verkürzt vom Punkt auf 2:1 (40.) - gleichzeitig der Pausenstand.

Spannung bis zum Schluss

Der zweite Akt verläuft zunächst ausgeglichen, merkt man St. Kathrein die numerische Unterlegenheit weiter nicht sonderlich an. Damit bereits hinein in die Schlussphase: Raphael Franz Hammer scheint mit dem 3:1 in Minute 80 die Vorentscheidung herbeizuführen, doch schlagen abermals die Gäste nach einem Eckball prompt zurück und markieren durch Daniel Fuchsbichler das 3:2 (82.) - damit bleib es final aber auch.

Durch den Erfolg verbesserte sich die Heimmannschaft im Klassement auf Platz neun. USC Schäffern beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. den siebten Platz in der Tabelle ein.

Schäffern bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten. In dieser Saison sammelte USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. bisher sieben Siege und kassierte acht Niederlagen.

Nächster Prüfstein für USC RB Schäffern ist SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (Samstag, 15:30 Uhr). USV St. Kathrein/Off. misst sich am selben Tag mit USK Raiffeisen Puch bei Weiz (15:00 Uhr).

Gebietsliga Ost: USC RB Schäffern – USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off, 3:2 (2:1)

82 Daniel Fuchsbichler 3:2

80 Raphael Franz Hammer 3:1

39 Daniel Fuchsbichler 2:1

16 Raphael Franz Hammer 2:0

6 Albert Valentincic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei