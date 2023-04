USK Puch bei Weiz verliert hoch bei USV St. Kathrein - Walcher mit vier Assists

Details Sonntag, 02. April 2023 09:00

USV St. Kathrein/Off. führte USK Puch bei Weiz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. St. Kathrein hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und so wurde die Partie in der Gebietsliga Ost mit einem deutlichen Sieg beendet. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. geendet.

Vor 80 Zuschauern markierte Fabian Josef Neuhold die Führung für USV St. Kathrein/Off. (19.). Dieser Führung gingen allerdings zwei große Chancen des Tabellenschlusslichts aus Puch voraus. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Daniel Rigler das 2:0 nach (42.). Mit der Führung für St. Kathrein ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Rigler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Lukas Kreimer schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 4:0 für den USV St.Kathrein/Off. in die Höhe. Puch bei Weiz war längst geschlagen, als Daniel Fuchsbichler das Leder zum 5:0 über die Linie beförderte (64.). Letztlich feierte USV St. Kathrein/Off. gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:0-Heimsieg. Mann des Tages war Markus Walcher, der in dieser Partie mit vier Torvorlagen glänzte.

Der Sieg über USK Raiffeisen Puch bei Weiz, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Kathrein von Höherem träumen. Mit acht Siegen weist die Bilanz vom USV St.Kathrein/Off. genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

USK Puch bei Weiz bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Ost. Mit lediglich sieben Zählern aus 16 Partien steht Puch bei Weiz auf dem Abstiegsplatz. 13:46 – das Torverhältnis von USK Raiffeisen Puch bei Weiz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten von USK Puch bei Weiz alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Puch bei Weiz nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag reist USV St. Kathrein/Off. zu SV Union Festenburg, zeitgleich empfängt USK Raiffeisen Puch bei Weiz USC RB Schäffern.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung vom USV St.Kathrein

"Eine tolle Leistung unserer Jungs. Somit wurden die ersten drei Punkte im Frühjahr eingefahren!"

Bericht Florian Kober Liveticker Aufstellungen: USV St.Kathrein/Off.: Leo Schweighofer, Fabian Josef Neuhold, Alexander Lackner, Christoph Schweiger (K), Daniel Rigler, Lukas Kreimer, Florian Schwaiger, Lukas Greiner, Daniel Fuchsbichler , BSc, Markus Walcher, Philipp Kreimer

Ersatzspieler: Samuel Willingshofer, Rene Lipp, Florian Brandtner, Daniel-Andreas Ponsold, Sebastian Rainer, Thomas Neuhold

Trainer: Franz Czadil Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Patrick Reiter, Marcel Polzhofer, Michael Darnhofer, Christian Schlemmer - Armin Tödling, Christoph Fuchs, Markus Hutter, Bernhard Posch (K), Martin Tödling - Heinz Peter Posch

Ersatzspieler: Michael Schlemmer, Stefan Franz Haider, Manuel Thomas Rock, Christoph Zisser

Trainer: Thomas Gruber

Gebietsliga Ost: USV RB Fb Industry St.Kathrein/Off. – USK Raiffeisen Puch bei Weiz, 5:0 (2:0)

64 Daniel Fuchsbichler 5:0

62 Lukas Kreimer 4:0

51 Daniel Rigler 3:0

42 Daniel Rigler 2:0

19 Fabian Josef Neuhold 1:0

