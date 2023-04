USC Schäffern verlangt SC St. Ruprecht/R. alles ab - Entscheidung erst in der Schlussphase

Details Sonntag, 02. April 2023 09:01

SC St. Ruprecht/R. und USC Schäffern lieferten sich ein spannendes Spiel in der Gebietsliga Ost, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb letztlich aus, sodass Schäffern eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte St. Ruprecht durch ein 3:1 für sich entschieden.

Nach neun Minuten führten die Gäste aus Schäffern

Die Gastgeber gerieten überraschend schon in der neunten Minute in Rückstand, als Raphael Franz Hammer das schnelle 1:0 für USC RB Schäffern erzielte. Für das erste Tor von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab war Mark Voit verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:1 besorgte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Sebastian Bloder stellte die Weichen für SC St. Ruprecht/R. auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Bloder erzielte somit seinen 18.Saisontreffer und führt die Torschützenliste in der Gebietsliga Ost an. Allerdings hatte Hammer die passende Antwort parat, als er in der 55. Minute zum Ausgleich traf.

Elf Minuten vor Schluss machte Habersatter alls klar

Florian Habersatter brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von St. Ruprecht über die Linie (79.). Das war der Siegtreffer! Am Schluss gewann SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen USC Schäffern, aber es war für den Tabellenzweiten ein hartes Stück Arbeit. Bekanntlich gewinnt man solche Spiele dann am Ende wenn man oben in der Tabelle steht.

SC St. Ruprecht/R. behauptet nach dem Erfolg über Schäffern den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von St. Ruprecht stets gesorgt, mehr Tore als SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab (53) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga Ost. Die Saison von SC St. Ruprecht/R. verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. St. Ruprecht scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

USC RB Schäffern bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. USC Schäffern ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Freitag trifft SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab auf SV Teubl St. Johann/Haide, Schäffern spielt tags darauf gegen USK Raiffeisen Puch bei Weiz.

Aufstellungen:

St. Ruprecht/R.: Daniel Goldgruber - Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marco Rosenberger, Fabian Harrer, Alexander Mauthner, Rene Maitz, Oliver Fladerer - Mark Voit, Sebastian Bloder

Ersatzspieler: Markus Meier, Mario Herbert Rosenfelder, Tobias Richard Mauthner, Matthias Leiner , BSc, Florian Habersatter

Trainer: Christian Gerlitz

USC RB Schäffern: Michael Pfeffer, DI Benjamin Höfler , BSc, Manuel Treitler (K), Anze Zorc, Daniel Schneider, Nico Lind, Maximilian Hofer, Lovre Petrovic, David Lind, Albert Valentincic, Raphael Franz Hammer

Ersatzspieler: Stefan Schneider, Kevin Heißenberger, Marcel Anton Dorner, Stefan Zingl, Gregor Pammer, Daniel Gremsl

Trainer: Dietmar Zingl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – USC RB Schäffern, 3:2 (1:1)

79 Florian Habersatter 3:2

55 Raphael Franz Hammer 2:2

50 Sebastian Bloder 2:1

19 Mark Voit 1:1

9 Raphael Franz Hammer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei