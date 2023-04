Schnellstart von Holzerbauer reicht am Ende aus - Entscheidung nach drei Minuten

Details Mittwoch, 26. April 2023 14:00

Der USV Stubenberg erreichte einen 1:0-Erfolg bei UFC Schönegg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. USV Stubenberg war aus dem Hinspiel im Herbst als Sieger in Stubenberg hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt. Schönegg hatte zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen.

Holzerbauer erledigt das nach drei Minuten per Kopf

Stubenberg zeigte zu Beginn ein motiviertes gutes Spiel. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Es war dies der erste Angriff im Spiel. Stefan Holzerbauer markierte in der dritten Minute die Führung nach perfekter Flanke auf die zweite Stange von rechts per Kopf. Zuvor hatten sich die Gäste in der Defensive den Ball erobert und Peter Gyepes war an diesem Tor maßgeblich beteiligt. Es stand nun 1:0 für das Team aus Stubenberg. Beide Teams kamen in den nächsten Minuten zu Tormöglichkeiten ohne das daraus ein Tor resultierte. Auch die Heimmannschaft spielte mutig mit und kam zu ihren Gelegenheiten.

Nach einer halben Stunde ist die Partie ausgeglichen. Stubenberg hat sich nach dem schnellen Treffer etwa zurückgezogen deshalb kommt Schönegg zu mehr Spielanteil den sie im Moment auch gut nutzen. Gerhard Feiner, Ticker-Reporter

Stubenberg bringt die Führung über die Zeit

Mit der Führung der Auwärtsmannschaft ging es in die Kabinen. Kaum war der Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Bejtush erklungen, hatte das Gästeteam durch Holzerbauer die Topchance zum 2:0. Keeper Feiner hielt den Ball jedoch großartig und bewahrte Schönegg so vor einem höheren Rückstand. Marco Reiböck hatte in der Folge zwei gute Möglichkeiten um den Ausgleich zu erzielen, man scheiterte jedoch entweder an Gästekeeper Schmalegger oder an der konsequenten Abwehr der Stubenberger. Die Gäste spielten die Partie souverän und mit viel Elan über die Zeit, suchten im Konter immer wieder ihre Möglichkeiten. Schönegg spielte mutig mit in dieser Partie, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Stubenberg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um die beiden Teams

Schönegg steht auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. UFC Schönegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg holte auswärts bisher 13 Zähler. Mit dem Zu-null-Sieg festigte USV Stubenberg die Position als Nummer 1 im oberen Tabellendrittel. Neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Stubenberg momentan auf dem Konto. Der Abstand zum Tabellendritten aus Kaindorf beträgt allerdings schon neun Punkte. Man ist hinter dem Spitzentrio somit mit St.Jakob an der Spitze dieser Gruppe.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Schönegg UFC St. Jakob im Walde, während Stubenberg am selben Tag bei SU Schotterwerke Christandl Naintsch antritt.

Stimme zum Spiel:

Mario Schöberl, Trainer SV Stubenberg:

"Unser Gegner hat sehr mutig aufgespielt und hatte durchwegs gute Phasen. Wir konnten spielerisch nicht alles umsetzen was wir uns vorgenommen haben. In der zweiten Halbzeit war es zeitweise etwas chaotisch und ich frage mich, warum der Schiedsrichter auf beiden Seiten nicht einmal mit einer Karte durchgegriffen hat. Ich betone auf beiden Seiten. Ich möchte das nur einmal feststellen ohne ein großes Fass aufzumachen. Kompliment an beide Teams, die gute Unterhaltung geboten haben."

Aufstellungen: Schönegg: Maximilian Feiner, David Janser, Benedikt Feiner, Mathias Saurer, Tobias Bauernhofer, Markus Dornhofer, Marcell Matzer, Christoph Kielnhofer (K), Michael Seemann, Marco Reiböck, Mario Berghofer



Ersatzspieler: Andre Danko, Manuel Pöttler, Jonas Pössinger, Matias Kielnhofer, Michael Lebenbauer, Patrick Kielnhofer



Trainer: Emmanuel Atangana USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg: Philipp Schmallegger (K), Balazs Czafit, Jan Hofer, Philipp Meister, Stefan Holzerbauer, Christoph Wilhelm, Markus Sittsam, Peter Gyepes, Daniel Brunner, Lukas Jandl, Erik Laszlo Horvath



Ersatzspieler: Matteo-Maximilian Deutsch, Tobias Becker-Tonnerer, Andreas Hofer, Lukas Holzerbauer, Mathias Grabner, Christopher Groszschädl



Trainer: Mario Schöberl

Schiedsrichter & Assistenten Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: UFC Schönegg – USV CoaChrom Diagnostika Stubenberg, 0:1 (0:1)

3 Stefan Holzerbauer 0:1

