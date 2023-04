Kaindorf mit 3:0 Heimsieg gegen Mitterdorf

Details Mittwoch, 26. April 2023 14:15

Der USV Holzbau-Shop Kaindorf setzte sich standesgemäß gegen den USV Mitterdorf an der Raab mit 3:0 durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht, auch wenn es mit den Toren ein wenig dauerte. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet. Der Tabellendritte orientiert sich also weiterhin in der Tabelle nach oben.

Gute Chancen, keine Tore in der ersten Halbzeit

Die Gäste spielten brav mit in diesem Auswärtsmatch und tauchten einige Male gefährlich vor Heimkeeper Gissing auf. Der Tabellendritte war zumeist spielbestimmend, kam immer wieder zu Möglichkeiten, konnte diese jedoch auch nicht nützen. Die Auswärtsmannschaft zeigte in dieser Phase ausgezeichneten Konterfußball, konnte ihre Möglichkeiten jedoch nicht in Tore umwandeln.

Kaindorf mit mehr Chancen, Mitterdorf mit den Besseren Nemo0512, Ticker-Reporter

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Nach der Pause übernimmt der Favorit das Geschehen

Mit Wiederbeginn übernahm die Heimmannschaft das Kommando und kam zu einigen tollen Chancen, die aber allesamt nicht verwertet wurden. Der Gastgeber versuchte nun Mitterdorf müde zu spielen. Die hatten ja immerhin ihr letztes Spiel am Sonntag Nachmittag zu bestreiten, somit zwei Spiele in gut 24 Stunden zu absolvieren.

USV Kaindorf brach den Bann in der 60. Minute und markierte die Führung durch Hahn, der wohl Zentimeter nicht im Abseits war. In der 69. Minute erhöhte Tornike Demetrashvili nach einem Konter auf 2:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer von Sead Ismajli in der 72. Minute war dann zugleich der Endstand. Der musste nach einem super Pass von Patrik Novak nur noch zum 3:0 einschieben. Mitterdorf hatte tapfer mitgespielt, hatte in der ersten Halbzeit seine Möglichkeiten und fuhr ohne Punkte nach Hause. Unter dem Strich verbuchte Kaindorf gegen USV Mitterdorf einen glatten 3:0-Sieg.

So steht es um beide Teams

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut USV Holzbau-Shop Kaindorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Wer den USV Kaindorf momentan besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte das Team und knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der USV Kaindorf elf Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Seit acht Begegnungen hat Kaindorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mitterdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Holzbau-Shop Kaindorf weiterhin im unteren Tabellendrittel. Die Ausbeute der Offensive ist bei USV Mitterdorf an der Raab verbesserungswürdig, was man an den erst 22 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden liegt man aktuell auf Platz 12 der Tabelle. So engagierte Leistungen wie in diesem Spiel sollten jedoch Mut machen.

Schon am Freitag ist USV Kaindorf/H. wieder gefordert, wenn der SV St. Johann/Haide zu Gast ist. Für den USV Mitterdorf geht es schon am Samstag beim USV St.Kathrein/Offenegg weiter.

Stimme zum Spiel: Toni Syla, Co-Trainer SV Kaindorf: "Es war ungewöhnlich an einem Dienstag Abend, so knapp nach dem Wochenende schon wieder zu spielen. In der ersten Halbzeit war es nicht unbedingt ein gutes Spiel von uns. Mitterdorf hat da auch sehr stark gekontert. Zunächst wollten wir zur Pause schon wechseln, es war aber richtig den Jungs doch noch unser Vertrauen zu geben. Letztlich haben wir mit viel Laufkraft dieses Spiel für uns entschieden. Das gegen einen wirklich gut kämpfenden Gegner." Aufstellungen: USV Holzbau-Shop Kaindorf: Anton Gissing, Gergö Hahn, Gerhard Schreiner, Balint Gecse, Sead Ismajli, Andreas Schweighofer, Karoly Bogyo, Patrick Kaiser , MA (K), Antonius Auner, Patrik Richardo Novak, Tornike Demetrashvili



Ersatzspieler: Dominik Loidl, Domenik Prenrecaj, Mohammad Azim Hazara, Benjamin Prenrecaj, Sakir Neziroski, Kevin Letonja



Trainer: Peter Hofer

Mitterdorf/R.: Alexander Grossegger - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, Muhammed Sanli, Mario Zierler - Daniel Scherkl, David Friess, Fabio Samer - Paul Lankmair, Andrew Ighoohwo Ucho, Vincent Walter (K)



Ersatzspieler: Reinhard Leitgeb, Tobias Schuh, Lukas Macher, Pascal Graf, Valentin Maria Ziesler



Trainer: Josef Stachel

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: USV Holzbau-Shop Kaindorf – USV Mitterdorf an der Raab, 3:0 (0:0)

72 Sead Ismajli 3:0

69 Tornike Demetrashvili 2:0

60 Gergoe Hahn 1:0

